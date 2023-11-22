22 ноября 2023

Как Екатеринбург переживает снежную стихию: фото

На уборку Екатеринбурга от снега вывели 180 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, общественный транспорт, велосипедист, город, снегопад, трамвай
Коммунальные службы не успевают очищать дороги из-за обильного снегопада Фото:

В Екатеринбурге второй день идет мощный снегопад. Горожане с утра стоят в пробках. По отчету администрации, для борьбы с последствиями снегопада за прошедшую ночь на улицах работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. Днем 23 ноября на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники. URA.RU публикует фотоподборку, как город переживает стихию.

Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург
За сутки на западе области выпало до 20 см снега
Фото:
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург
Для обработки дорог и улиц города израсходовано более 123 тысячи тонн противогололедных материалов и песка
Фото:
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург
Из-за снегопада в городе затруднено движение транспорта
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург
По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться всю неделю
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург
За прошедшие сутки на полигон было вывезено более 2 тысяч тонн снега
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В Екатеринбурге второй день идет мощный снегопад. Горожане с утра стоят в пробках. По отчету администрации, для борьбы с последствиями снегопада за прошедшую ночь на улицах работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. Днем 23 ноября на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники. URA.RU публикует фотоподборку, как город переживает стихию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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