Как Екатеринбург переживает снежную стихию: фото

Коммунальные службы не успевают очищать дороги из-за обильного снегопада
В Екатеринбурге второй день идет мощный снегопад. Горожане с утра стоят в пробках. По отчету администрации, для борьбы с последствиями снегопада за прошедшую ночь на улицах работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. Днем 23 ноября на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники. URA.RU публикует фотоподборку, как город переживает стихию.
За сутки на западе области выпало до 20 см снега
Для обработки дорог и улиц города израсходовано более 123 тысячи тонн противогололедных материалов и песка
Из-за снегопада в городе затруднено движение транспорта
По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться всю неделю
За прошедшие сутки на полигон было вывезено более 2 тысяч тонн снега
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