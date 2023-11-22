Как Екатеринбург переживает снежную стихию: фото

На уборку Екатеринбурга от снега вывели 180 машин

Коммунальные службы не успевают очищать дороги из-за обильного снегопада Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге второй день идет мощный снегопад. Горожане с утра стоят в пробках. По отчету администрации, для борьбы с последствиями снегопада за прошедшую ночь на улицах работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих. Днем 23 ноября на расчистку вышли 421 рабочий и 186 единиц спецтехники. URA.RU публикует фотоподборку, как город переживает стихию.

За сутки на западе области выпало до 20 см снега Фото: Илья Московец © URA.RU

Для обработки дорог и улиц города израсходовано более 123 тысячи тонн противогололедных материалов и песка Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за снегопада в городе затруднено движение транспорта Фото: Илья Московец © URA.RU

По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться всю неделю Фото: Илья Московец © URA.RU