Правительство РФ выделит средства на развитие ЖКХ трем регионам

Правительство РФ выделит Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии 211 млн рублей на реализацию программ по устойчивому развитию предприятий энергетики и ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.
Предпринимаемые меры обеспечат в указанных регионах создание единого оператора, который будет способствовать формированию регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечению квалифицированных специалистов, а также установлению экономически обоснованных тарифов. Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития и министерству финансов обеспечить для этого все необходимые условия и контроль.
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