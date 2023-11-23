Правительство РФ выделит средства на развитие ЖКХ трем регионам

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Правительство РФ выделит средства на развитие ЖКХ и предприятий энергетики трем регионам Фото:

Правительство РФ выделит Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии 211 млн рублей на реализацию программ по устойчивому развитию предприятий энергетики и ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства.

Предпринимаемые меры обеспечат в указанных регионах создание единого оператора, который будет способствовать формированию регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечению квалифицированных специалистов, а также установлению экономически обоснованных тарифов. Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития и министерству финансов обеспечить для этого все необходимые условия и контроль.

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Правительство РФ выделит Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии 211 млн рублей на реализацию программ по устойчивому развитию предприятий энергетики и ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства. Предпринимаемые меры обеспечат в указанных регионах создание единого оператора, который будет способствовать формированию регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечению квалифицированных специалистов, а также установлению экономически обоснованных тарифов. Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития и министерству финансов обеспечить для этого все необходимые условия и контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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