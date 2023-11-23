Российские компании обяжут использовать искусственный интеллект

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Алексей Текслер на открытии Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». Челябинск, интернет, ии, искусственный интеллект, электроника, компьютер, технологии, моддинг, кибернетика
В РФ компании будут обязаны работать с ИИ для получения субсидий от государства Фото:

Российские компании планируют обязать использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) с целью получения государственных субсидий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко во время онлайн-конференции в сфере технологий ИИ. Данное решение было принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручал внедрить искусственный интеллект в медицинскую сферу. До этого Росздравнадзор приостанавливал применение таких технологий в медицине из-за потенциальной угрозы здоровью людей. Говоря об опасности применения ИИ, футуролог Александр Кононов предостерег от создания такого интеллекта с функцией самосознания, передает Pravda.ru. В Ставропольском крае задействуют ИИ для помощи при трудоустройстве, сообщает RT.

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Российские компании планируют обязать использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) с целью получения государственных субсидий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко во время онлайн-конференции в сфере технологий ИИ. Данное решение было принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручал внедрить искусственный интеллект в медицинскую сферу. До этого Росздравнадзор приостанавливал применение таких технологий в медицине из-за потенциальной угрозы здоровью людей. Говоря об опасности применения ИИ, футуролог Александр Кононов предостерег от создания такого интеллекта с функцией самосознания, передает Pravda.ru. В Ставропольском крае задействуют ИИ для помощи при трудоустройстве, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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