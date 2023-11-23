Российские компании планируют обязать использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) с целью получения государственных субсидий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко во время онлайн-конференции в сфере технологий ИИ. Данное решение было принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручал внедрить искусственный интеллект в медицинскую сферу. До этого Росздравнадзор приостанавливал применение таких технологий в медицине из-за потенциальной угрозы здоровью людей. Говоря об опасности применения ИИ, футуролог Александр Кононов предостерег от создания такого интеллекта с функцией самосознания, передает Pravda.ru. В Ставропольском крае задействуют ИИ для помощи при трудоустройстве, сообщает RT.
Российские компании планируют обязать использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) с целью получения государственных субсидий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «Использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко во время онлайн-конференции в сфере технологий ИИ. Данное решение было принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручал внедрить искусственный интеллект в медицинскую сферу. До этого Росздравнадзор приостанавливал применение таких технологий в медицине из-за потенциальной угрозы здоровью людей. Говоря об опасности применения ИИ, футуролог Александр Кононов предостерег от создания такого интеллекта с функцией самосознания, передает Pravda.ru. В Ставропольском крае задействуют ИИ для помощи при трудоустройстве, сообщает RT.