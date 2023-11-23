Филиал фонда «Защитники Отечества» помог найти пропавшего челябинского бойца СВО

23 ноября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Пропавшего бойца нашли в госпитале, где он проходил лечение после тяжелого ранения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог найти пропавшего без вести участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «К соцкоординатору обратилась супруга бойца СВО. В глубоком отчаянии она рассказала, что ее муж несколько месяцев числится без вести пропавшим. Похожий мужчина нашелся в госпитале ветеранов войн в Москве, куда поступил после тяжелого ранения. Женщина узнала в нем супруга и поехала к нему», — сообщили в фонде. Социальный координатор вместе с женой бойца пробовали найти мужчину через специальные сайты и группы в соцсетях. Спустя две недели поисков женщине поступил звонок из госпиталя, а после и фотографии ее мужа. В данный момент боец в центре имени Бурденко, где продолжает лечение.

Соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог найти пропавшего без вести участника СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «К соцкоординатору обратилась супруга бойца СВО. В глубоком отчаянии она рассказала, что ее муж несколько месяцев числится без вести пропавшим. Похожий мужчина нашелся в госпитале ветеранов войн в Москве, куда поступил после тяжелого ранения. Женщина узнала в нем супруга и поехала к нему», — сообщили в фонде. Социальный координатор вместе с женой бойца пробовали найти мужчину через специальные сайты и группы в соцсетях. Спустя две недели поисков женщине поступил звонок из госпиталя, а после и фотографии ее мужа. В данный момент боец в центре имени Бурденко, где продолжает лечение.