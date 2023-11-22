В ХМАО замдиректора детского сада приговорили к реальному сроку за взятку

23 ноября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте заместитель руководителя детским садом «Аленький цветочек» приговорена к 8,6 годам лишения свободы за взятку в 700 тысяч рублей, а ее муж получил срок за посредничество. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Являясь заместителем заведующей бюджетного дошкольного образовательного учреждения „Аленький цветочек“, в период с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года организовала фиктивные торги, составив подложные документы. В результате этого она обеспечила предпринимателям гарантированную возможность заключения договоров на поставку в дошкольное учреждение товаров и услуг по коммерчески выгодной им цене. За указанные действия женщина систематически получала денежное вознаграждение лично и через супруга. Общая сумма взяток составила свыше 700 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Женщине вменяют нарушение четырех статей уголовного кодекса: получение взятки в крупном и значительном размере, превышение должностных полномочий, посредничество во взяточничестве в крупном размере. «С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Ее супруг осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что завхоз устроила нелегальный бизнес в детском саду Сургута. Правоохранители считают, что завхоз брала взятки с бизнесмена, который поставлял в учреждение мебель и игрушки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте заместитель руководителя детским садом «Аленький цветочек» приговорена к 8,6 годам лишения свободы за взятку в 700 тысяч рублей, а ее муж получил срок за посредничество. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Являясь заместителем заведующей бюджетного дошкольного образовательного учреждения „Аленький цветочек“, в период с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года организовала фиктивные торги, составив подложные документы. В результате этого она обеспечила предпринимателям гарантированную возможность заключения договоров на поставку в дошкольное учреждение товаров и услуг по коммерчески выгодной им цене. За указанные действия женщина систематически получала денежное вознаграждение лично и через супруга. Общая сумма взяток составила свыше 700 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Женщине вменяют нарушение четырех статей уголовного кодекса: получение взятки в крупном и значительном размере, превышение должностных полномочий, посредничество во взяточничестве в крупном размере. «С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 450 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Ее супруг осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что завхоз устроила нелегальный бизнес в детском саду Сургута. Правоохранители считают, что завхоз брала взятки с бизнесмена, который поставлял в учреждение мебель и игрушки.