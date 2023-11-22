Дмитрий Артюхов появился на выставке «Россия» под бубны шаманов. Видео

23 ноября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов появился на выставке «Россия» в сопровождении северных народов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на презентацию ямальского стенда на выставке «Россия» под музыку бубнов и песенное сопровождение северян в традиционных нарядах. Эффектное появление главы региона снял корреспондент URA.RU. «Эффектное появление Дмитрия Артюхова произвело фурор среди посетителей выставки. Он появился под бубны и песни актеров, изображающих шаманов. Было ощущение настоящего северного колорита, а цветные национальные одежды ямальцев подняли настроение гостям выставки», — сообщает корреспондент агентства с места событий. Выставка-форум «Россия» начала работу 4 ноября и на ней представлены стенды всех субъектов Федерации. После открытия состоялся розыгрыш путевок в ЯНАО. Ямальский стенд полностью интерактивен и показывает достижения региона за последние двадцать лет. День Ямала на выставке — 23 ноября.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на презентацию ямальского стенда на выставке «Россия» под музыку бубнов и песенное сопровождение северян в традиционных нарядах. Эффектное появление главы региона снял корреспондент URA.RU. «Эффектное появление Дмитрия Артюхова произвело фурор среди посетителей выставки. Он появился под бубны и песни актеров, изображающих шаманов. Было ощущение настоящего северного колорита, а цветные национальные одежды ямальцев подняли настроение гостям выставки», — сообщает корреспондент агентства с места событий. Выставка-форум «Россия» начала работу 4 ноября и на ней представлены стенды всех субъектов Федерации. После открытия состоялся розыгрыш путевок в ЯНАО. Ямальский стенд полностью интерактивен и показывает достижения региона за последние двадцать лет. День Ямала на выставке — 23 ноября.