Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прибыл на презентацию ямальского стенда на выставке «Россия» под музыку бубнов и песенное сопровождение северян в традиционных нарядах. Эффектное появление главы региона снял корреспондент URA.RU.
«Эффектное появление Дмитрия Артюхова произвело фурор среди посетителей выставки. Он появился под бубны и песни актеров, изображающих шаманов. Было ощущение настоящего северного колорита, а цветные национальные одежды ямальцев подняли настроение гостям выставки», — сообщает корреспондент агентства с места событий.
Выставка-форум «Россия» начала работу 4 ноября и на ней представлены стенды всех субъектов Федерации. После открытия состоялся розыгрыш путевок в ЯНАО. Ямальский стенд полностью интерактивен и показывает достижения региона за последние двадцать лет. День Ямала на выставке — 23 ноября.
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