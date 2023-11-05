05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ выиграли путевки в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять гостей выставки-форума «Россия» выиграли путевки на Ямал Фото:

Пятеро посетителей выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, выиграли путевки в ЯНАО. Об этом рассказало правительство региона.

«На ямальском стенде на ВДНХ в честь открытия масштабной выставки достижений разыграли первые путевки в регион. Их обладателей определили с помощью генератора случайных чисел среди 75 участников, которые успешно прошли квест-кроссворд», — сообщает правительство в telegram-канале. Там уточнили, что путевки на Ямал выиграли пять гостей выставки.

Ранее в День народного единства ЯНАО представил свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На ней регион представил свадьбу северных народов. Также на стенде посетители могли попробовать национальную кухню и выиграть туристическую поездку на Ямал. Для посетителей провели розыгрыш путевок по пяти туристическим маршрутам. Победителям покажут питомник овцебыков, мерзлотник и другие достопримечательности региона.

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Пятеро посетителей выставки-форума «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, выиграли путевки в ЯНАО. Об этом рассказало правительство региона. «На ямальском стенде на ВДНХ в честь открытия масштабной выставки достижений разыграли первые путевки в регион. Их обладателей определили с помощью генератора случайных чисел среди 75 участников, которые успешно прошли квест-кроссворд», — сообщает правительство в telegram-канале. Там уточнили, что путевки на Ямал выиграли пять гостей выставки. Ранее в День народного единства ЯНАО представил свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На ней регион представил свадьбу северных народов. Также на стенде посетители могли попробовать национальную кухню и выиграть туристическую поездку на Ямал. Для посетителей провели розыгрыш путевок по пяти туристическим маршрутам. Победителям покажут питомник овцебыков, мерзлотник и другие достопримечательности региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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