Налоговая банкротит подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска

23 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

ФНС арестовала счета компании из Нижневартовска, задолжавшей 20 млн рублей налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговая банкротит компанию НПП «Геобурсервис» — подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска. В документах суда указано, что ФНС по ХМАО обратилась в суд с требованием взыскать более 20 млн рублей. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление о признании ООО «НПП «Геобурсервис» банкротом. Сумма исковых требований — 20 125 043,63 руб.», — указано в документах суда. По данным в системе СБИС налоговая арестовала счета компании из-за задолженности. Ранее «Геобурсервис» уже судился с налоговой. ФНС требовало продажи имущества фирмы для погашения долгов, но суд отказал истцу. В документах дела указано, что предприятию предоставили рассрочку по оплате налогов, но истец пожаловался, что сроки погашения «Геобурсервис» не соблюдает. Агентство направило в НПП «Геобурсервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция банкротит Строительно-монтажное управление № 16 (СМУ-16) из Сургута. Строительная фирма задолжала порядка 90 миллионов рублей налогов.

Налоговая банкротит компанию НПП «Геобурсервис» — подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска. В документах суда указано, что ФНС по ХМАО обратилась в суд с требованием взыскать более 20 млн рублей. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление о признании ООО «НПП «Геобурсервис» банкротом. Сумма исковых требований — 20 125 043,63 руб.», — указано в документах суда. По данным в системе СБИС налоговая арестовала счета компании из-за задолженности. Ранее «Геобурсервис» уже судился с налоговой. ФНС требовало продажи имущества фирмы для погашения долгов, но суд отказал истцу. В документах дела указано, что предприятию предоставили рассрочку по оплате налогов, но истец пожаловался, что сроки погашения «Геобурсервис» не соблюдает. Агентство направило в НПП «Геобурсервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция банкротит Строительно-монтажное управление № 16 (СМУ-16) из Сургута. Строительная фирма задолжала порядка 90 миллионов рублей налогов.