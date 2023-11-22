22 ноября 2023

Налоговая банкротит подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая служба, налог
ФНС арестовала счета компании из Нижневартовска, задолжавшей 20 млн рублей налогов Фото:

Налоговая банкротит компанию НПП «Геобурсервис» — подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска. В документах суда указано, что ФНС по ХМАО обратилась в суд с требованием взыскать более 20 млн рублей.

«Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление о признании ООО «НПП «Геобурсервис» банкротом. Сумма исковых требований — 20 125 043,63 руб.», — указано в документах суда.

По данным в системе СБИС налоговая арестовала счета компании из-за задолженности. Ранее «Геобурсервис» уже судился с налоговой. ФНС требовало продажи имущества фирмы для погашения долгов, но суд отказал истцу. В документах дела указано, что предприятию предоставили рассрочку по оплате налогов, но истец пожаловался, что сроки погашения «Геобурсервис» не соблюдает.

Агентство направило в НПП «Геобурсервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция банкротит Строительно-монтажное управление № 16 (СМУ-16) из Сургута. Строительная фирма задолжала порядка 90 миллионов рублей налогов.

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Налоговая банкротит компанию НПП «Геобурсервис» — подрядчиков «Роснефти» из Нижневартовска. В документах суда указано, что ФНС по ХМАО обратилась в суд с требованием взыскать более 20 млн рублей. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО подала в арбитражный суд заявление о признании ООО «НПП «Геобурсервис» банкротом. Сумма исковых требований — 20 125 043,63 руб.», — указано в документах суда. По данным в системе СБИС налоговая арестовала счета компании из-за задолженности. Ранее «Геобурсервис» уже судился с налоговой. ФНС требовало продажи имущества фирмы для погашения долгов, но суд отказал истцу. В документах дела указано, что предприятию предоставили рассрочку по оплате налогов, но истец пожаловался, что сроки погашения «Геобурсервис» не соблюдает. Агентство направило в НПП «Геобурсервис» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что налоговая инспекция банкротит Строительно-монтажное управление № 16 (СМУ-16) из Сургута. Строительная фирма задолжала порядка 90 миллионов рублей налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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