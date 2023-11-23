Песков: у США нет «волшебного» оружия против России

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что НАТО продолжит отправлять оружие Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Пентагона Ллойда Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. Он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие.

«Да, он (Ллойд Остин- прим. URA.RU) прав», — заявил Песков в беседе с РЕН-ТВ. По словам пресс-секретаря президента РФ, НАТО продолжит отправлять Украине вооружение.

Песков отметил, что вовлеченность альянса не изменит ход боевых действий. Он подчеркнул, что НАТО будут пытаться повышать тактико-технические характеристики ВСУ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не имеют в своем запасе оружие, которое могло бы стать для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией. Он подчеркнул, что ВСУ способны продолжать вести бои зимой, передает RT.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Пентагона Ллойда Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. Он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие. «Да, он (Ллойд Остин- прим. URA.RU) прав», — заявил Песков в беседе с РЕН-ТВ. По словам пресс-секретаря президента РФ, НАТО продолжит отправлять Украине вооружение. Песков отметил, что вовлеченность альянса не изменит ход боевых действий. Он подчеркнул, что НАТО будут пытаться повышать тактико-технические характеристики ВСУ. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не имеют в своем запасе оружие, которое могло бы стать для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией. Он подчеркнул, что ВСУ способны продолжать вести бои зимой, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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