Песков: у США нет «волшебного» оружия против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Пентагона Ллойда Остина, что у Вашингтона нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с РФ. Он отметил, что НАТО продолжит поставлять ВСУ оружие.
«Да, он (Ллойд Остин- прим. URA.RU) прав», — заявил Песков в беседе с РЕН-ТВ. По словам пресс-секретаря президента РФ, НАТО продолжит отправлять Украине вооружение.
Песков отметил, что вовлеченность альянса не изменит ход боевых действий. Он подчеркнул, что НАТО будут пытаться повышать тактико-технические характеристики ВСУ.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не имеют в своем запасе оружие, которое могло бы стать для Украины «волшебной палочкой» в военном конфликте с Россией. Он подчеркнул, что ВСУ способны продолжать вести бои зимой, передает RT.
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