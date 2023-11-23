Поезд опоздал на три с половиной часа
новость из сюжетаПоезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом
В Пермь прибыл поезд из Адлера, который попал в серьезную аварию на территории Ульяновской области. Состав встречали медики, полиция и журналисты. Из-за ЧП он пришел на станцию Пермь-II с опозданием на три с половиной часа, передает корреспондент URA.RU.
«Еще задолго до прибытия поезда у вокзала дежурила машина медиков и полиция. Медики сказали, что им не сообщали о необходимости кому-то срочно помогать», — сообщает корреспондент URA.RU.
Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом 22 ноября. Пострадали 25 человек.
Поезд встречали медики
Состав опоздал на три с половиной часа
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