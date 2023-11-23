Поезд из Адлера после аварии прибыл в Пермь. Фото, видео

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Разное. Москва, пассажир, ржд, поезд
Поезд опоздал на три с половиной часа Фото:
новость из сюжета
Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом

В Пермь прибыл поезд из Адлера, который попал в серьезную аварию на территории Ульяновской области. Состав встречали медики, полиция и журналисты. Из-за ЧП он пришел на станцию Пермь-II с опозданием на три с половиной часа, передает корреспондент URA.RU.

«Еще задолго до прибытия поезда у вокзала дежурила машина медиков и полиция. Медики сказали, что им не сообщали о необходимости кому-то срочно помогать», — сообщает корреспондент URA.RU.

Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом 22 ноября. Пострадали 25 человек.

Поезд встречали медики
Поезд встречали медики
Состав опоздал на три с половиной часа
Состав опоздал на три с половиной часа

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В Пермь прибыл поезд из Адлера, который попал в серьезную аварию на территории Ульяновской области. Состав встречали медики, полиция и журналисты. Из-за ЧП он пришел на станцию Пермь-II с опозданием на три с половиной часа, передает корреспондент URA.RU. «Еще задолго до прибытия поезда у вокзала дежурила машина медиков и полиция. Медики сказали, что им не сообщали о необходимости кому-то срочно помогать», — сообщает корреспондент URA.RU. Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом 22 ноября. Пострадали 25 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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