Поезд из Адлера после аварии прибыл в Пермь. Фото, видео

23 ноября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Поезд опоздал на три с половиной часа Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с другим составом В Пермь прибыл поезд из Адлера, который попал в серьезную аварию на территории Ульяновской области. Состав встречали медики, полиция и журналисты. Из-за ЧП он пришел на станцию Пермь-II с опозданием на три с половиной часа, передает корреспондент URA.RU. «Еще задолго до прибытия поезда у вокзала дежурила машина медиков и полиция. Медики сказали, что им не сообщали о необходимости кому-то срочно помогать», — сообщает корреспондент URA.RU. Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом 22 ноября. Пострадали 25 человек. Поезд встречали медики Анна Ташлыкова Состав опоздал на три с половиной часа Анна Ташлыкова

В Пермь прибыл поезд из Адлера, который попал в серьезную аварию на территории Ульяновской области. Состав встречали медики, полиция и журналисты. Из-за ЧП он пришел на станцию Пермь-II с опозданием на три с половиной часа, передает корреспондент URA.RU. «Еще задолго до прибытия поезда у вокзала дежурила машина медиков и полиция. Медики сказали, что им не сообщали о необходимости кому-то срочно помогать», — сообщает корреспондент URA.RU. Поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом 22 ноября. Пострадали 25 человек.