Как курганским таксистам получить лицензию после принятия нового закона

В Кургане обновляют систему работы таксистом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всякое. Курган, такси, шашки такси, шашка такси
Курганские таксисты рискуют лишиться работы, если не получат специальное разрешение Фото:

Курганские водители после вступления нового закона о такси в силу обязаны получать специальные разрешения на перевозку людей и багажа. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как водители могут получить лицензии для работы в такси.

«По новому закону, все водители такси должны иметь разрешение, а также иметь статус самозанятого. Перед каждой сменой работники должны проходить медицинский и технический осмотры. На эти услуги уходит примерно по 100 рублей каждый день», — рассказали URA.RU источники, знакомые с работой такси в Кургане.

Как объяснили журналисту, допускается, если у водителя будет статус индивидуального предпринимателя. Некоторые агрегаторы уже начали рассылать информацию, что также можно работать через посредников — таксопарки. Источники пояснили, что в Кургане нет парковой системы, так что таксисты вынуждены работать через другие города. Также водители должны оформить специальную страховку, после которой автомобиль в базе данных будет числиться как «такси». Источники отмечают, что это создает сложность для продажи машины. «Если автомобиль числится как такси, то это сразу отнимает от стоимости машины около 200-300 тысяч рублей», — делятся источники.

Какие документы необходимо собрать для получения разрешения:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • СТС;
  • договор лизинга, аренды или копия нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством;
  • доверенность, если обращается не сам заявитель, а его представитель.


После этого водителям нужно обратиться с заявлением в департамент экономического развития Курганской области. После этого остается дождаться проверки документов и выдачи лицензии.

Ранее URA.RU писало о том, как оформить разрешение на использование дронов в Курганской области. Отмечается, что в регионе обновили правила получения разрешений на БПЛА.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские водители после вступления нового закона о такси в силу обязаны получать специальные разрешения на перевозку людей и багажа. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как водители могут получить лицензии для работы в такси. «По новому закону, все водители такси должны иметь разрешение, а также иметь статус самозанятого. Перед каждой сменой работники должны проходить медицинский и технический осмотры. На эти услуги уходит примерно по 100 рублей каждый день», — рассказали URA.RU источники, знакомые с работой такси в Кургане. Как объяснили журналисту, допускается, если у водителя будет статус индивидуального предпринимателя. Некоторые агрегаторы уже начали рассылать информацию, что также можно работать через посредников — таксопарки. Источники пояснили, что в Кургане нет парковой системы, так что таксисты вынуждены работать через другие города. Также водители должны оформить специальную страховку, после которой автомобиль в базе данных будет числиться как «такси». Источники отмечают, что это создает сложность для продажи машины. «Если автомобиль числится как такси, то это сразу отнимает от стоимости машины около 200-300 тысяч рублей», — делятся источники. Какие документы необходимо собрать для получения разрешения: После этого водителям нужно обратиться с заявлением в департамент экономического развития Курганской области. После этого остается дождаться проверки документов и выдачи лицензии. Ранее URA.RU писало о том, как оформить разрешение на использование дронов в Курганской области. Отмечается, что в регионе обновили правила получения разрешений на БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...