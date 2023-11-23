Как курганским таксистам получить лицензию после принятия нового закона

В Кургане обновляют систему работы таксистом

Курганские таксисты рискуют лишиться работы, если не получат специальное разрешение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские водители после вступления нового закона о такси в силу обязаны получать специальные разрешения на перевозку людей и багажа. Корреспондент URA.RU собрала информацию о том, как водители могут получить лицензии для работы в такси.

«По новому закону, все водители такси должны иметь разрешение, а также иметь статус самозанятого. Перед каждой сменой работники должны проходить медицинский и технический осмотры. На эти услуги уходит примерно по 100 рублей каждый день», — рассказали URA.RU источники, знакомые с работой такси в Кургане.

Как объяснили журналисту, допускается, если у водителя будет статус индивидуального предпринимателя. Некоторые агрегаторы уже начали рассылать информацию, что также можно работать через посредников — таксопарки. Источники пояснили, что в Кургане нет парковой системы, так что таксисты вынуждены работать через другие города. Также водители должны оформить специальную страховку, после которой автомобиль в базе данных будет числиться как «такси». Источники отмечают, что это создает сложность для продажи машины. «Если автомобиль числится как такси, то это сразу отнимает от стоимости машины около 200-300 тысяч рублей», — делятся источники.

Какие документы необходимо собрать для получения разрешения:

документ, удостоверяющий личность;

СТС;

договор лизинга, аренды или копия нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством;

доверенность, если обращается не сам заявитель, а его представитель.



После этого водителям нужно обратиться с заявлением в департамент экономического развития Курганской области. После этого остается дождаться проверки документов и выдачи лицензии.

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