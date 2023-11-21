Как оформить разрешение на использование дронов в Курганской области

В Курганской области обновили правила получения разрешений на БПЛА

21 ноября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Курганской области ввели новые правила получения разрешений на использование БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области ввели новые правила получения разрешений для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О том, что требуется предоставить для выполнения полетов, — в материале URA.RU. Порядок получения разрешение на полеты дронов: Направить запрос в оперативный штаб (в правительстве региона) в письменном виде за два дня до планируемого полета.

Указать подробные данные о времени и дате планируемого полета, включая информацию о маршруте.

Обосновать необходимость полета БПЛА и предоставить договоры на выполнение авиационных работ или воздушную перевозку грузов.

Получить разрешение регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) РФ в Екатеринбурге. В случае экстренной необходимости для полетов оперативный штаб может увеличить срок предоставления запроса. Также может запрашиваться дополнительная информация от заявителя. Причины отказа в допуске к полетам беспилотников: Несоответствие формы запроса.

Нарушение сроков его подачи, за исключением экстренных случаев.

Недостоверность или неполнота данных. Полученная информация вне зависимости от решения оперштаба передается в центр ЕС ОрВД. О получении или запрете полетов заявителям доводится за сутки до дня планируемого использования беспилотников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разрешили силовикам запускать дроны. Изменения в постановление были внесены 20 ноября 2023 года и подписаны замгубернатора региона Константином Малышевым. Год назад в области вводился запрет полета беспилотников для всех граждан, кроме органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Ограничение введено до снятия введенного указом президента РФ режима «базовой готовности», который предполагает усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности населения, а также охрану военных и важных гособъектов.

В Курганской области ввели новые правила получения разрешений для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О том, что требуется предоставить для выполнения полетов, — в материале URA.RU. Порядок получения разрешение на полеты дронов: В случае экстренной необходимости для полетов оперативный штаб может увеличить срок предоставления запроса. Также может запрашиваться дополнительная информация от заявителя. Причины отказа в допуске к полетам беспилотников: Полученная информация вне зависимости от решения оперштаба передается в центр ЕС ОрВД. О получении или запрете полетов заявителям доводится за сутки до дня планируемого использования беспилотников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разрешили силовикам запускать дроны. Изменения в постановление были внесены 20 ноября 2023 года и подписаны замгубернатора региона Константином Малышевым. Год назад в области вводился запрет полета беспилотников для всех граждан, кроме органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Ограничение введено до снятия введенного указом президента РФ режима «базовой готовности», который предполагает усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности населения, а также охрану военных и важных гособъектов.