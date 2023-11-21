Как оформить разрешение на использование дронов в Курганской области

В Курганской области обновили правила получения разрешений на БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
В Курганской области ввели новые правила получения разрешений на использование БПЛА Фото:

В Курганской области ввели новые правила получения разрешений для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О том, что требуется предоставить для выполнения полетов, — в материале URA.RU.

Порядок получения разрешение на полеты дронов:

  • Направить запрос в оперативный штаб (в правительстве региона) в письменном виде за два дня до планируемого полета.
  • Указать подробные данные о времени и дате планируемого полета, включая информацию о маршруте.
  • Обосновать необходимость полета БПЛА и предоставить договоры на выполнение авиационных работ или воздушную перевозку грузов.
  • Получить разрешение регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) РФ в Екатеринбурге.

В случае экстренной необходимости для полетов оперативный штаб может увеличить срок предоставления запроса. Также может запрашиваться дополнительная информация от заявителя.

Причины отказа в допуске к полетам беспилотников:

  • Несоответствие формы запроса.
  • Нарушение сроков его подачи, за исключением экстренных случаев.
  • Недостоверность или неполнота данных.

Полученная информация вне зависимости от решения оперштаба передается в центр ЕС ОрВД. О получении или запрете полетов заявителям доводится за сутки до дня планируемого использования беспилотников.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разрешили силовикам запускать дроны. Изменения в постановление были внесены 20 ноября 2023 года и подписаны замгубернатора региона Константином Малышевым. Год назад в области вводился запрет полета беспилотников для всех граждан, кроме органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Ограничение введено до снятия введенного указом президента РФ режима «базовой готовности», который предполагает усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности населения, а также охрану военных и важных гособъектов.

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В Курганской области ввели новые правила получения разрешений для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О том, что требуется предоставить для выполнения полетов, — в материале URA.RU. Порядок получения разрешение на полеты дронов: В случае экстренной необходимости для полетов оперативный штаб может увеличить срок предоставления запроса. Также может запрашиваться дополнительная информация от заявителя. Причины отказа в допуске к полетам беспилотников: Полученная информация вне зависимости от решения оперштаба передается в центр ЕС ОрВД. О получении или запрете полетов заявителям доводится за сутки до дня планируемого использования беспилотников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разрешили силовикам запускать дроны. Изменения в постановление были внесены 20 ноября 2023 года и подписаны замгубернатора региона Константином Малышевым. Год назад в области вводился запрет полета беспилотников для всех граждан, кроме органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Ограничение введено до снятия введенного указом президента РФ режима «базовой готовности», который предполагает усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности населения, а также охрану военных и важных гособъектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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