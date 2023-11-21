Как оформить разрешение на использование дронов в Курганской области

В Курганской области ввели новые правила получения разрешений для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О том, что требуется предоставить для выполнения полетов, — в материале URA.RU.
Порядок получения разрешение на полеты дронов:
- Направить запрос в оперативный штаб (в правительстве региона) в письменном виде за два дня до планируемого полета.
- Указать подробные данные о времени и дате планируемого полета, включая информацию о маршруте.
- Обосновать необходимость полета БПЛА и предоставить договоры на выполнение авиационных работ или воздушную перевозку грузов.
- Получить разрешение регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) РФ в Екатеринбурге.
В случае экстренной необходимости для полетов оперативный штаб может увеличить срок предоставления запроса. Также может запрашиваться дополнительная информация от заявителя.
Причины отказа в допуске к полетам беспилотников:
- Несоответствие формы запроса.
- Нарушение сроков его подачи, за исключением экстренных случаев.
- Недостоверность или неполнота данных.
Полученная информация вне зависимости от решения оперштаба передается в центр ЕС ОрВД. О получении или запрете полетов заявителям доводится за сутки до дня планируемого использования беспилотников.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разрешили силовикам запускать дроны. Изменения в постановление были внесены 20 ноября 2023 года и подписаны замгубернатора региона Константином Малышевым. Год назад в области вводился запрет полета беспилотников для всех граждан, кроме органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Ограничение введено до снятия введенного указом президента РФ режима «базовой готовности», который предполагает усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности населения, а также охрану военных и важных гособъектов.
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