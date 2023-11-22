Что изменилось в принятом бюджете ЯНАО на 2024—2026 годы

23 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Изменения в бюджете ЯНАО на 2024-2026 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основные направления бюджета ЯНАО 2024—2026 годов остались неизменными по сравнению с предыдущими периодами. Бюджет остается социально-ориентированным и инвестиционным. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания ЯНАО. «Бюджет Ямала на 2024—2026 годы — социально-ориентированный, инвестиционный и сбалансированный. Несмотря на все сложности и вызовы нового времени, в среднесрочном периоде важно обеспечить стабильность и устойчивость ямальской финансовой системы. Это позволит решить все стратегические задачи по развитию социальной сферы, инфраструктуры и повышению качества жизни ямальцев», — комментирует заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова. В 2024 году на поддержку семьи и детей направят почти 64 млрд рублей. Объем средств на социальную защиту населения определен в размере 44 млрд рублей, что на 22% выше уровня 2023 года. Расходы на здравоохранение с учетом средств Территориального ФОМС в сравнении с текущим годом вырастут на 11% и составят 67 млрд рублей. Расходы на образование в 2024 году вырастут на 11% и превысят 57 млрд рублей. Культура в числе главных национальных приоритетов страны в ЯНАО, на нее со следующего года увеличатся расходы почти в 3 раза. На реализацию государственной программы «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» за три года будет направлено 164 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 48 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2023 года. Планируется расселить около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ранее URA.RU сообщало о том, что сегодня депутаты законодательного собрания ЯНАО утвердили бюджет региона на 2024—2026 годы. Большая часть окружной казны пойдет на социальные расходы, комплексное развитие и решение стратегических задач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основные направления бюджета ЯНАО 2024—2026 годов остались неизменными по сравнению с предыдущими периодами. Бюджет остается социально-ориентированным и инвестиционным. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания ЯНАО. «Бюджет Ямала на 2024—2026 годы — социально-ориентированный, инвестиционный и сбалансированный. Несмотря на все сложности и вызовы нового времени, в среднесрочном периоде важно обеспечить стабильность и устойчивость ямальской финансовой системы. Это позволит решить все стратегические задачи по развитию социальной сферы, инфраструктуры и повышению качества жизни ямальцев», — комментирует заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова. В 2024 году на поддержку семьи и детей направят почти 64 млрд рублей. Объем средств на социальную защиту населения определен в размере 44 млрд рублей, что на 22% выше уровня 2023 года. Расходы на здравоохранение с учетом средств Территориального ФОМС в сравнении с текущим годом вырастут на 11% и составят 67 млрд рублей. Расходы на образование в 2024 году вырастут на 11% и превысят 57 млрд рублей. Культура в числе главных национальных приоритетов страны в ЯНАО, на нее со следующего года увеличатся расходы почти в 3 раза. На реализацию государственной программы «Развитие строительного комплекса и жилищной сферы» за три года будет направлено 164 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 48 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2023 года. Планируется расселить около 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ранее URA.RU сообщало о том, что сегодня депутаты законодательного собрания ЯНАО утвердили бюджет региона на 2024—2026 годы. Большая часть окружной казны пойдет на социальные расходы, комплексное развитие и решение стратегических задач.