Билеты на пермский спектакль-концерт Теодора Курентзиса раскупили за час

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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Пермяки встретятся с маэстро Курентзисом через месяц Фото:

В Перми стартовали продажи на фестиваль Теодора Курентзиса «Дягилев+». За час любители музыки и танца раскупили большую часть билетов. К 17:00 свободных мест на концерт солистов оркестра musicAeterna не осталось, а на спектакль-концерт Теодора Курентзиса YOUKALI доступны менее 10 билетов, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша».

«Фестиваль „Дягилев+“ как всегда пользуется популярностью. Билеты начали раскупать в первые минуты со старта в 16:00. На musicAeterna уже не попасть, а YOUKALI покажут два раза, так что билеты еще можно купить. Раскупили также самые недорогие билеты на спектакль „Дуо“ с участием прима-балерин Дианы Вишневой и Дарьи Павленко», — сообщает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

Как ранее рассказывало URA.RU, фестиваль «Дягилев+» пройдет в Перми 24—27 декабря. На нем худрук Теодор Курентзис презентует танцевальный спектакль-концерт YOUKALI. Билеты на шоу достигают 13 тысяч рублей.

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В Перми стартовали продажи на фестиваль Теодора Курентзиса «Дягилев+». За час любители музыки и танца раскупили большую часть билетов. К 17:00 свободных мест на концерт солистов оркестра musicAeterna не осталось, а на спектакль-концерт Теодора Курентзиса YOUKALI доступны менее 10 билетов, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша». «Фестиваль „Дягилев+“ как всегда пользуется популярностью. Билеты начали раскупать в первые минуты со старта в 16:00. На musicAeterna уже не попасть, а YOUKALI покажут два раза, так что билеты еще можно купить. Раскупили также самые недорогие билеты на спектакль „Дуо“ с участием прима-балерин Дианы Вишневой и Дарьи Павленко», — сообщает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Как ранее рассказывало URA.RU, фестиваль «Дягилев+» пройдет в Перми 24—27 декабря. На нем худрук Теодор Курентзис презентует танцевальный спектакль-концерт YOUKALI. Билеты на шоу достигают 13 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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