Генпрокуратура проверит жалобы жителей челябинского поселка об отсутствии воды

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Жители поселка Смолино пожаловались на отсутствие воды Фото:

Специалисты генпрокуратуры проверят жалобы жителей поселка Смолино под Челябинском об отсутствии воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения прессы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере в поселке Смолино. В частности, указывалось на отсутствие водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном в переулке Дачном, необеспечении подвоза воды жителям дома, бездействии служб ЖКХ», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в поселок направлены сотрудники генпрокуратуры и аппарата прокуратуры региона. Они встретятся с местными жителями и проведут совещание с ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав.

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Специалисты генпрокуратуры проверят жалобы жителей поселка Смолино под Челябинском об отсутствии воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения прессы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере в поселке Смолино. В частности, указывалось на отсутствие водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном в переулке Дачном, необеспечении подвоза воды жителям дома, бездействии служб ЖКХ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в поселок направлены сотрудники генпрокуратуры и аппарата прокуратуры региона. Они встретятся с местными жителями и проведут совещание с ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав. «По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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