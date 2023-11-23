Генпрокуратура проверит жалобы жителей челябинского поселка об отсутствии воды

Специалисты генпрокуратуры проверят жалобы жителей поселка Смолино под Челябинском об отсутствии воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения прессы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере в поселке Смолино. В частности, указывалось на отсутствие водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном в переулке Дачном, необеспечении подвоза воды жителям дома, бездействии служб ЖКХ», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что в поселок направлены сотрудники генпрокуратуры и аппарата прокуратуры региона. Они встретятся с местными жителями и проведут совещание с ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав.
«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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