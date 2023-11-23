Генпрокуратура проверит жалобы жителей челябинского поселка об отсутствии воды

23 ноября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Жители поселка Смолино пожаловались на отсутствие воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалисты генпрокуратуры проверят жалобы жителей поселка Смолино под Челябинском об отсутствии воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения прессы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере в поселке Смолино. В частности, указывалось на отсутствие водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном в переулке Дачном, необеспечении подвоза воды жителям дома, бездействии служб ЖКХ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в поселок направлены сотрудники генпрокуратуры и аппарата прокуратуры региона. Они встретятся с местными жителями и проведут совещание с ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав. «По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты генпрокуратуры проверят жалобы жителей поселка Смолино под Челябинском об отсутствии воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка сообщения прессы о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере в поселке Смолино. В частности, указывалось на отсутствие водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном в переулке Дачном, необеспечении подвоза воды жителям дома, бездействии служб ЖКХ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в поселок направлены сотрудники генпрокуратуры и аппарата прокуратуры региона. Они встретятся с местными жителями и проведут совещание с ведомствами для оперативного восстановления нарушенных прав. «По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу», — уточнили в пресс-службе ведомства.