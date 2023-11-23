Прокуратура проконтролирует расследование вандализма на могилах бойцов в Миассе

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту повреждения захоронения участников СВО на кладбище Миасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
«22 ноября в Миассе неустановленным лицом путем поджога венков повреждено захоронение. По данному факту органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что уголовное дело было передано прокурором для дальнейшего расследования в СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее мэр Миасса Егор Ковальчук пообещал жителям города восстановить поврежденные вандалами 25 могил участников СВО.
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