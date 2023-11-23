Прокуратура проконтролирует расследование вандализма на могилах бойцов в Миассе

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Вандализм на кладбище в Миассе
Вандалы испортили 25 могил бойцам СВО Фото:

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту повреждения захоронения участников СВО на кладбище Миасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«22 ноября в Миассе неустановленным лицом путем поджога венков повреждено захоронение. По данному факту органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что уголовное дело было передано прокурором для дальнейшего расследования в СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее мэр Миасса Егор Ковальчук пообещал жителям города восстановить поврежденные вандалами 25 могил участников СВО.

Вандализм на кладбище в Миассе
Мэр Миасса пообещал восстановить испорченные могилы
Фото:
Вандализм на кладбище в Миассе
Дебоширы подожгли могилы и оборвали флаги
Фото:

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Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту повреждения захоронения участников СВО на кладбище Миасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства «22 ноября в Миассе неустановленным лицом путем поджога венков повреждено захоронение. По данному факту органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что уголовное дело было передано прокурором для дальнейшего расследования в СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее мэр Миасса Егор Ковальчук пообещал жителям города восстановить поврежденные вандалами 25 могил участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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