Мэр Миасса пообещал восстановить 25 могил бойцов СВО, поврежденных вандалами

23 ноября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Вандалы в Миассе осквернили могилы участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук обратился к жителям города после того, как вандалы повредили 25 могил участников СВО. Обращение Ковальчук разместил 23 ноября в своем telegram-канале. «Совершен акт вопиющего вандализма — неустановленные лица подожгли венки на могиле бойца, погибшего на СВО. Олег Марченко работал заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, врачом-реаниматологом, спасал жизни. Защищая Отечество, он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Город искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Олега», — заявил Ковальчук. Мэр сообщил, что администрация восстанавливает место захоронения: установлен новый крест и в ближайшее время будут установлены российские флаги. Решается вопрос оснащения кладбищ видеонаблюдением, чтобы не допустить подобных ситуаций. Ковальчук не исключил, что произошедшее является провокацией со стороны противника, вовлечением наших сограждан в антиобщественные деяния. Он обратился к миасцам с призывом быть бдительными, не дать себя обмануть. Также Ковальчук назвал память о наших бойцах, которые защищают Родину, святой, и отметил, что их подвиг достоин уважения. 21 ноября на кладбище в Миассе было повреждено 25 могил. Неизвестные вандалы сожгли могилу военврача Олега Марченко, погибшего на СВО. На других могилах бойцов, в том числе участников ЧВК «Вагнер», порезали российские флаги. Полиция ищет вандалов. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), которое расследует следственный отдел по Миассу СУ СКР по региону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук обратился к жителям города после того, как вандалы повредили 25 могил участников СВО. Обращение Ковальчук разместил 23 ноября в своем telegram-канале. «Совершен акт вопиющего вандализма — неустановленные лица подожгли венки на могиле бойца, погибшего на СВО. Олег Марченко работал заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, врачом-реаниматологом, спасал жизни. Защищая Отечество, он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Город искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Олега», — заявил Ковальчук. Мэр сообщил, что администрация восстанавливает место захоронения: установлен новый крест и в ближайшее время будут установлены российские флаги. Решается вопрос оснащения кладбищ видеонаблюдением, чтобы не допустить подобных ситуаций. Ковальчук не исключил, что произошедшее является провокацией со стороны противника, вовлечением наших сограждан в антиобщественные деяния. Он обратился к миасцам с призывом быть бдительными, не дать себя обмануть. Также Ковальчук назвал память о наших бойцах, которые защищают Родину, святой, и отметил, что их подвиг достоин уважения. 21 ноября на кладбище в Миассе было повреждено 25 могил. Неизвестные вандалы сожгли могилу военврача Олега Марченко, погибшего на СВО. На других могилах бойцов, в том числе участников ЧВК «Вагнер», порезали российские флаги. Полиция ищет вандалов. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), которое расследует следственный отдел по Миассу СУ СКР по региону.