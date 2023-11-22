«Аэрофлот» отправит жителей ЯНАО в Москву на Новогодние каникулы

«Аэрофлот» вводит рейсы из Москвы в Новый Уренгой и обратно

23 ноября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» вводит по шесть рейсов в Новый Уренгой на период новогодних праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы в Новый Уренгой на период с 25 декабря по 8 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. «„Аэрофлот“ на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях. Из аэропорта Шереметьево вводятся по шесть дополнительных рейсов в Новый Уренгой и Орск», — сообщает пресс-служба компании на официальном сайте. Ранее, авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в предпраздничные дни в Тюмень и Москву. Улететь по этим направлениям можно из аэропорта Салехард.

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы в Новый Уренгой на период с 25 декабря по 8 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. «„Аэрофлот“ на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях. Из аэропорта Шереметьево вводятся по шесть дополнительных рейсов в Новый Уренгой и Орск», — сообщает пресс-служба компании на официальном сайте. Ранее, авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в предпраздничные дни в Тюмень и Москву. Улететь по этим направлениям можно из аэропорта Салехард.