«Аэрофлот» отправит жителей ЯНАО в Москву на Новогодние каникулы

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы в Новый Уренгой на период с 25 декабря по 8 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
«„Аэрофлот“ на период предпраздничных дней и новогодних каникул увеличил частоту рейсов из Москвы в 20 городов России. Дополнительные рейсы вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года на основных туристических и социально-значимых направлениях. Из аэропорта Шереметьево вводятся по шесть дополнительных рейсов в Новый Уренгой и Орск», — сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.
Ранее, авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в предпраздничные дни в Тюмень и Москву. Улететь по этим направлениям можно из аэропорта Салехард.
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