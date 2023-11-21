Основной авиаперевозчик ЯНАО ввел дополнительные рейсы

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Москву и Тюмень

22 ноября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Дополнительные рейсы введены в Москву и Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы под новогодние праздники в Москву и Тюмень. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Дополнительные рейсы Тюмень — Салехард — Тюмень 29 и 30 декабря. Рейс Москва — Салехард — Москва 28 и 30 декабря», — сообщили на официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал». Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ямал» введет два дополнительных рейса в округе. Субсидируемые перелеты будут осуществляться из Надыма (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО).

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы под новогодние праздники в Москву и Тюмень. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Дополнительные рейсы Тюмень — Салехард — Тюмень 29 и 30 декабря. Рейс Москва — Салехард — Москва 28 и 30 декабря», — сообщили на официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал». Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ямал» введет два дополнительных рейса в округе. Субсидируемые перелеты будут осуществляться из Надыма (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО).