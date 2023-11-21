21 ноября 2023

Основной авиаперевозчик ЯНАО ввел дополнительные рейсы

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Москву и Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
Дополнительные рейсы введены в Москву и Тюмень Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы под новогодние праздники в Москву и Тюмень. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Дополнительные рейсы Тюмень — Салехард — Тюмень 29 и 30 декабря. Рейс Москва — Салехард — Москва 28 и 30 декабря», — сообщили на официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал».

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ямал» введет два дополнительных рейса в округе. Субсидируемые перелеты будут осуществляться из Надыма (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО).

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы под новогодние праздники в Москву и Тюмень. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Дополнительные рейсы Тюмень — Салехард — Тюмень 29 и 30 декабря. Рейс Москва — Салехард — Москва 28 и 30 декабря», — сообщили на официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал». Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ямал» введет два дополнительных рейса в округе. Субсидируемые перелеты будут осуществляться из Надыма (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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