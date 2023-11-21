Основной авиаперевозчик ЯНАО ввел дополнительные рейсы

Дополнительные рейсы введены в Москву и Тюмень
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы под новогодние праздники в Москву и Тюмень. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Дополнительные рейсы Тюмень — Салехард — Тюмень 29 и 30 декабря. Рейс Москва — Салехард — Москва 28 и 30 декабря», — сообщили на официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал».
Ранее сообщалось, что авиаперевозчик «Ямал» введет два дополнительных рейса в округе. Субсидируемые перелеты будут осуществляться из Надыма (ЯНАО) и Ноябрьска (ЯНАО).
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