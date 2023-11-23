Глава ХМАО допустила, что губернаторов заменят нейросети

23 ноября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова считает, что губернаторов могут заменить нейросети Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава ХМАО Наталья Комарова допустила, что губернаторов в будущем заменят нейросети. Об этом она заявила во время пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU. Комарова отметила, что времена меняются и требуют новых решений. Поэтому большая часть аппарата чиновников впоследствии может быть заменена нейросетью. При этом она допустила, что упразднить можно будет и пост губернатора. «Есть президент и хватит. А остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии мне кажется были бы крайне полезны. Чтобы затем губернаторы ушли в эти сетки. Почему нет? Шутки-шутками. Но это направление, в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей, чтобы человеческий фактор негативно [не влиял]», — высказалась Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок правительства ХМАО разработал для Комаровой цифрового ассистента. Нейросеть поможет главы региона готовить аналитические отчеты, хранить нормативную базу.

Глава ХМАО Наталья Комарова допустила, что губернаторов в будущем заменят нейросети. Об этом она заявила во время пресс-конференции на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU. Комарова отметила, что времена меняются и требуют новых решений. Поэтому большая часть аппарата чиновников впоследствии может быть заменена нейросетью. При этом она допустила, что упразднить можно будет и пост губернатора. «Есть президент и хватит. А остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии мне кажется были бы крайне полезны. Чтобы затем губернаторы ушли в эти сетки. Почему нет? Шутки-шутками. Но это направление, в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей, чтобы человеческий фактор негативно [не влиял]», — высказалась Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок правительства ХМАО разработал для Комаровой цифрового ассистента. Нейросеть поможет главы региона готовить аналитические отчеты, хранить нормативную базу.