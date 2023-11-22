Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к мэру Салехарда Алексея Титовского, чтобы тот позвал его в гости. В ответ на видеообращение Титовский пригласил звезду российского спорта в столицу Ямала, о чем написал в telegram-канале.
«Салехард, вот у вас есть совесть?.. Хоть бы позвали. Товарищ мэр Салехарда, приедем», — обратился Дмитрий Губерниев к Титовскому. Затем он перешел на серьезный тон и признался в любви к «удивительному и неповторимому» Салехарду.
«Дмитрий, приглашаю», — написал Титовский в ответ на обращение звезды российского спорта в своем telegram-канале. Видео Губерниев записал на выставке «Россия», которая проходит в Москве.
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