Дмитрий Губерниев воззвал к совести мэра Салехарда. Видео

Алексей Титовский пригласил в гости звезду российского спорта Губерниева

23 ноября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев воззвал к совести Титовского, который не зовет его в Салехард Фото: Георгий Бергал © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к мэру Салехарда Алексея Титовского, чтобы тот позвал его в гости. В ответ на видеообращение Титовский пригласил звезду российского спорта в столицу Ямала, о чем написал в telegram-канале. «Салехард, вот у вас есть совесть?.. Хоть бы позвали. Товарищ мэр Салехарда, приедем», — обратился Дмитрий Губерниев к Титовскому. Затем он перешел на серьезный тон и признался в любви к «удивительному и неповторимому» Салехарду. «Дмитрий, приглашаю», — написал Титовский в ответ на обращение звезды российского спорта в своем telegram-канале. Видео Губерниев записал на выставке «Россия», которая проходит в Москве.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к мэру Салехарда Алексея Титовского, чтобы тот позвал его в гости. В ответ на видеообращение Титовский пригласил звезду российского спорта в столицу Ямала, о чем написал в telegram-канале. «Салехард, вот у вас есть совесть?.. Хоть бы позвали. Товарищ мэр Салехарда, приедем», — обратился Дмитрий Губерниев к Титовскому. Затем он перешел на серьезный тон и признался в любви к «удивительному и неповторимому» Салехарду. «Дмитрий, приглашаю», — написал Титовский в ответ на обращение звезды российского спорта в своем telegram-канале. Видео Губерниев записал на выставке «Россия», которая проходит в Москве.