22 ноября 2023

Дмитрий Губерниев воззвал к совести мэра Салехарда. Видео

Алексей Титовский пригласил в гости звезду российского спорта Губерниева
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Россия на ВДНХ. Москва
Дмитрий Губерниев воззвал к совести Титовского, который не зовет его в Салехард Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к мэру Салехарда Алексея Титовского, чтобы тот позвал его в гости. В ответ на видеообращение Титовский пригласил звезду российского спорта в столицу Ямала, о чем написал в telegram-канале.

«Салехард, вот у вас есть совесть?.. Хоть бы позвали. Товарищ мэр Салехарда, приедем», — обратился Дмитрий Губерниев к Титовскому. Затем он перешел на серьезный тон и признался в любви к «удивительному и неповторимому» Салехарду.

«Дмитрий, приглашаю», — написал Титовский в ответ на обращение звезды российского спорта в своем telegram-канале. Видео Губерниев записал на выставке «Россия», которая проходит в Москве.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к мэру Салехарда Алексея Титовского, чтобы тот позвал его в гости. В ответ на видеообращение Титовский пригласил звезду российского спорта в столицу Ямала, о чем написал в telegram-канале. «Салехард, вот у вас есть совесть?.. Хоть бы позвали. Товарищ мэр Салехарда, приедем», — обратился Дмитрий Губерниев к Титовскому. Затем он перешел на серьезный тон и признался в любви к «удивительному и неповторимому» Салехарду. «Дмитрий, приглашаю», — написал Титовский в ответ на обращение звезды российского спорта в своем telegram-канале. Видео Губерниев записал на выставке «Россия», которая проходит в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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