Песков выразил надежду, что Армения останется союзником России

Россия надеется, что Армения остается ее союзником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остается нашим союзником. Будем дальше с ними разговаривать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как РФ расценивает, что на заседании ОДКБ нет представителей Армении. Он добавил, что Россия выражает сожаление в связи с тем, что на саммите нет представителей страны.
Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Он пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании. URA.RU приводило главные заявления российского лидера.
Россия надеется, что Армения остается ее союзником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы надеемся что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остается нашим союзником. Будем дальше с ними разговаривать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как РФ расценивает, что на заседании ОДКБ нет представителей Армении. Он добавил, что Россия выражает сожаление в связи с тем, что на саммите нет представителей страны. Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Он пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании. URA.RU приводило главные заявления российского лидера.