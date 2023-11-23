Песков выразил надежду, что Армения останется союзником России

Песков: Армения остается союзником России, будем дальше с ними разговаривать
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия продолжит контакты с Арменией, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия надеется, что Армения остается ее союзником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остается нашим союзником. Будем дальше с ними разговаривать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как РФ расценивает, что на заседании ОДКБ нет представителей Армении. Он добавил, что Россия выражает сожаление в связи с тем, что на саммите нет представителей страны.

Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Он пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании. URA.RU приводило главные заявления российского лидера.

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Россия надеется, что Армения остается ее союзником. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы надеемся что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остается нашим союзником. Будем дальше с ними разговаривать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, как РФ расценивает, что на заседании ОДКБ нет представителей Армении. Он добавил, что Россия выражает сожаление в связи с тем, что на саммите нет представителей страны. Саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовал во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Он пройдет из-за ухудшения отношений между организацией и Арменией. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании. URA.RU приводило главные заявления российского лидера.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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