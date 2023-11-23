Екатеринбург встал в 10-балльные пробки: скрин, видео

Екатеринбург встал в 10-балльные пробки
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, непогода, автобус, общественный транспорт, пассажиры, снегопад
Из-за выпавших осадков в Екатеринбурге осложнилось движение на дорогах Фото:

Екатеринбуржцы вечером 23 ноября пожаловались на пробки, которые достигли десяти баллов в отдельных районах города. По данным сервиса «Яндекс. Карты» пробки наблюдаются на всех центральных улицах, также отмечены больше десяти аварий.

Читатели URA.RU сообщают, что на трамвайном кольце возле гостиницы «Исеть» с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено, но скопилась пробка. Дорожное движение затруднено из-за обильного снегопада, который прошел в Екатеринбурге с 22 на 23 ноября. За сутки на западе области выпало до 20 см снега.

Фото:

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Екатеринбуржцы вечером 23 ноября пожаловались на пробки, которые достигли десяти баллов в отдельных районах города. По данным сервиса «Яндекс. Карты» пробки наблюдаются на всех центральных улицах, также отмечены больше десяти аварий. Читатели URA.RU сообщают, что на трамвайном кольце возле гостиницы «Исеть» с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено, но скопилась пробка. Дорожное движение затруднено из-за обильного снегопада, который прошел в Екатеринбурге с 22 на 23 ноября. За сутки на западе области выпало до 20 см снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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