Екатеринбург встал в 10-балльные пробки: скрин, видео

Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

23 ноября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Из-за выпавших осадков в Екатеринбурге осложнилось движение на дорогах Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы вечером 23 ноября пожаловались на пробки, которые достигли десяти баллов в отдельных районах города. По данным сервиса «Яндекс. Карты» пробки наблюдаются на всех центральных улицах, также отмечены больше десяти аварий. Читатели URA.RU сообщают, что на трамвайном кольце возле гостиницы «Исеть» с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено, но скопилась пробка. Дорожное движение затруднено из-за обильного снегопада, который прошел в Екатеринбурге с 22 на 23 ноября. За сутки на западе области выпало до 20 см снега. Скрин: сервис Яндекс. Карты Фото: читатели URA.RU

Екатеринбуржцы вечером 23 ноября пожаловались на пробки, которые достигли десяти баллов в отдельных районах города. По данным сервиса «Яндекс. Карты» пробки наблюдаются на всех центральных улицах, также отмечены больше десяти аварий. Читатели URA.RU сообщают, что на трамвайном кольце возле гостиницы «Исеть» с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено, но скопилась пробка. Дорожное движение затруднено из-за обильного снегопада, который прошел в Екатеринбурге с 22 на 23 ноября. За сутки на западе области выпало до 20 см снега.