Екатеринбург встал в 10-балльные пробки: скрин, видео

Из-за выпавших осадков в Екатеринбурге осложнилось движение на дорогах
Екатеринбуржцы вечером 23 ноября пожаловались на пробки, которые достигли десяти баллов в отдельных районах города. По данным сервиса «Яндекс. Карты» пробки наблюдаются на всех центральных улицах, также отмечены больше десяти аварий.
Читатели URA.RU сообщают, что на трамвайном кольце возле гостиницы «Исеть» с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено, но скопилась пробка. Дорожное движение затруднено из-за обильного снегопада, который прошел в Екатеринбурге с 22 на 23 ноября. За сутки на западе области выпало до 20 см снега.
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