Россиянам посоветовали, как выбраться из кредитной ямы

Экономист Питка: выбраться из кредитной ямы поможет рефинансирование долга
© Служба новостей «URA.RU»
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Важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека, рассказала экономист Фото:

Для того чтобы выбраться из кредитной ямы в первую очередь следует разобраться, куда и откуда поступают деньги. Об этом рассказала финансовый консультант и экономист Юлия Питка.

«Важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека. Выписать процентные ставки, суммы долгов, которые остались», — сказала эксперт Пятому каналу. Она добавила, что нужно направить все лишние средства на то, чтобы в первую очередь закрыть кредит с наибольшей процентной ставкой.

В то же время, по словам Питки, если долгов слишком много, сначала следует закрыть займы, по которым сумма выплат самая небольшая, поскольку это поможет снизить тревогу и стресс, а впоследствии спокойно решить вопрос с остальными задолженностями. Последним шагом эксперт посоветовала провести рефинансирование кредита, чтобы закрыть все имеющиеся долги, а затем выплачивать один оставшийся. Это также поможет уменьшить ежемесячный платеж, заключила экономист.

Ранее telegram-канал «Объясняем.рф» сообщил, что долг можно списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. URA.RU приводило главное о том, как законно списать долги.

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Для того чтобы выбраться из кредитной ямы в первую очередь следует разобраться, куда и откуда поступают деньги. Об этом рассказала финансовый консультант и экономист Юлия Питка. «Важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека. Выписать процентные ставки, суммы долгов, которые остались», — сказала эксперт Пятому каналу. Она добавила, что нужно направить все лишние средства на то, чтобы в первую очередь закрыть кредит с наибольшей процентной ставкой. В то же время, по словам Питки, если долгов слишком много, сначала следует закрыть займы, по которым сумма выплат самая небольшая, поскольку это поможет снизить тревогу и стресс, а впоследствии спокойно решить вопрос с остальными задолженностями. Последним шагом эксперт посоветовала провести рефинансирование кредита, чтобы закрыть все имеющиеся долги, а затем выплачивать один оставшийся. Это также поможет уменьшить ежемесячный платеж, заключила экономист. Ранее telegram-канал «Объясняем.рф» сообщил, что долг можно списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. URA.RU приводило главное о том, как законно списать долги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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