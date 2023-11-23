Россиянам посоветовали, как выбраться из кредитной ямы

Экономист Питка: выбраться из кредитной ямы поможет рефинансирование долга

23 ноября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека, рассказала экономист Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для того чтобы выбраться из кредитной ямы в первую очередь следует разобраться, куда и откуда поступают деньги. Об этом рассказала финансовый консультант и экономист Юлия Питка. «Важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека. Выписать процентные ставки, суммы долгов, которые остались», — сказала эксперт Пятому каналу. Она добавила, что нужно направить все лишние средства на то, чтобы в первую очередь закрыть кредит с наибольшей процентной ставкой. В то же время, по словам Питки, если долгов слишком много, сначала следует закрыть займы, по которым сумма выплат самая небольшая, поскольку это поможет снизить тревогу и стресс, а впоследствии спокойно решить вопрос с остальными задолженностями. Последним шагом эксперт посоветовала провести рефинансирование кредита, чтобы закрыть все имеющиеся долги, а затем выплачивать один оставшийся. Это также поможет уменьшить ежемесячный платеж, заключила экономист. Ранее telegram-канал «Объясняем.рф» сообщил, что долг можно списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. URA.RU приводило главное о том, как законно списать долги.

Для того чтобы выбраться из кредитной ямы в первую очередь следует разобраться, куда и откуда поступают деньги. Об этом рассказала финансовый консультант и экономист Юлия Питка. «Важно распределить все кредитные обязательства, которые есть у человека. Выписать процентные ставки, суммы долгов, которые остались», — сказала эксперт Пятому каналу. Она добавила, что нужно направить все лишние средства на то, чтобы в первую очередь закрыть кредит с наибольшей процентной ставкой. В то же время, по словам Питки, если долгов слишком много, сначала следует закрыть займы, по которым сумма выплат самая небольшая, поскольку это поможет снизить тревогу и стресс, а впоследствии спокойно решить вопрос с остальными задолженностями. Последним шагом эксперт посоветовала провести рефинансирование кредита, чтобы закрыть все имеющиеся долги, а затем выплачивать один оставшийся. Это также поможет уменьшить ежемесячный платеж, заключила экономист. Ранее telegram-канал «Объясняем.рф» сообщил, что долг можно списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. URA.RU приводило главное о том, как законно списать долги.