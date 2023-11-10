Как списать долги

Долг можно списать через процедуру внесудебного банкротства. Это можно сделать в том случае, когда у человека отсутствует доход и долг нечем оплачивать. На данный момент процедуру сделали доступнее и упростили. Для этого не понадобятся юристы. Кроме того, процедура доступна один раз в пять лет.
«Можно списать долг от 25 тысяч до 1 млн рублей. Это бесплатно, быстро, и вам не понадобятся юристы и другие специалисты. Процедура банкротства доступна один раз в пять лет», — передает информацию telegram-канал «Объясняем.рф». Также в сообщении добавили, что родители на пособии и пенсионеры могут списать долг, не погашенный за год. Остальные категории граждан могут списать долг, который не погасили за семь лет.
Как оформить банкротство
Во-первых, нужно подать заявление в МФЦ о признании себя банкротом. А также вместе с ним предоставить справки, полученные за три месяца до обращения, и список кредитов. Далее нужно подождать, когда в Едином реестре сведений о банкротстве появится информация о начале процедуры. В среднем это занимает четыре рабочих дня. Спустя шесть месяцев долги будут списаны.
Какие справки требуется приложить к заявлению
Для родителей на детском пособии и пенсионерам нужно предоставить справку из МФЦ о получении пособия или пенсии. А также справку о взыскании долгов. Ее можно взять в службе приставов, у работодателя или банке. То есть там, куда кредитор обращался для взыскания долга. Данная справка является подтверждением того, что исполнительное производство началось больше года назад. А долг в этом случае не выплачен частично или полностью.
Для остальных категорий граждан требуется предоставить справку о том, что они не смогли частично или полностью расплатиться с долгами, которые попросили списать более семи лет назад. Данный документ можно взять у работодателя, у приставов или в банке.
Что произойдет, когда начнется процедура банкротства
С гражданина перестанут взыскивать долг. Кроме того, требования о взыскании долга не будут направляться в банки, приостановится начисление пени, процентов и штрафов по кредиту. Также будут приостановлены дела по имущественным взысканиям с гражданина.
Какие долги спишут, а какие нет
Могут быть списаны долги по кредитам и займам, по договору поручительства, по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Но не будут списаны долги, которые появились при начале процедуры банкротства. Также списанию не подлежат долги по алиментам, по возмещению вреда, по выплате зарплат и те, которые не указаны в заявлении кредитора.
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