На выставке «Россия» 23 ноября молодая пара ненцев из ЯНАО Александр и Илона заключили брак, одевшись в национальные костюмы. Так молодожены продемонстрировали культурное многообразие народов страны, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«И прежде чем вы сделаете ответственный шаг, позвольте задать вам вопрос, является ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным и искренним? По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется, приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака», — передает слова ведущей церемонию корреспондент агентства. После подписей, брак молодой пары признан зарегистрированным.
«У вас сегодня важнейший в жизни день. Хочу искренне поблагодарить вас, что вы решили разделить такое счастливое событие с большим залом», — поздравил молодоженов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сенатор от Ямала Григорий Ледков присоединился к поздравлениям. Гости подарили виновникам торжества ценные подарки.
Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Артюхов на презентации ямальского стенда 23 ноября объявил следующий год на Ямале «Годом детства».
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