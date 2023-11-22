22 ноября 2023

Пара из ЯНАО сделала шоу из личного праздника. Видео

Пара из ЯНАО зарегистрировала брак на выставке «Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Александр и Илона из ЯНАО сыграли свадьбу на выставке «Россия» (фото из архива) Фото:

На выставке «Россия» 23 ноября молодая пара ненцев из ЯНАО Александр и Илона заключили брак, одевшись в национальные костюмы. Так молодожены продемонстрировали культурное многообразие народов страны, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«И прежде чем вы сделаете ответственный шаг, позвольте задать вам вопрос, является ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным и искренним? По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется, приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака», — передает слова ведущей церемонию корреспондент агентства. После подписей, брак молодой пары признан зарегистрированным.

«У вас сегодня важнейший в жизни день. Хочу искренне поблагодарить вас, что вы решили разделить такое счастливое событие с большим залом», — поздравил молодоженов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сенатор от Ямала Григорий Ледков присоединился к поздравлениям. Гости подарили виновникам торжества ценные подарки.

Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Артюхов на презентации ямальского стенда 23 ноября объявил следующий год на Ямале «Годом детства».

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На выставке «Россия» 23 ноября молодая пара ненцев из ЯНАО Александр и Илона заключили брак, одевшись в национальные костюмы. Так молодожены продемонстрировали культурное многообразие народов страны, передает корреспондент URA.RU с места событий. «И прежде чем вы сделаете ответственный шаг, позвольте задать вам вопрос, является ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным и искренним? По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется, приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака», — передает слова ведущей церемонию корреспондент агентства. После подписей, брак молодой пары признан зарегистрированным. «У вас сегодня важнейший в жизни день. Хочу искренне поблагодарить вас, что вы решили разделить такое счастливое событие с большим залом», — поздравил молодоженов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сенатор от Ямала Григорий Ледков присоединился к поздравлениям. Гости подарили виновникам торжества ценные подарки. Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Артюхов на презентации ямальского стенда 23 ноября объявил следующий год на Ямале «Годом детства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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