Пара из ЯНАО сделала шоу из личного праздника. Видео

Пара из ЯНАО зарегистрировала брак на выставке «Россия»

23 ноября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Александр и Илона из ЯНАО сыграли свадьбу на выставке «Россия» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На выставке «Россия» 23 ноября молодая пара ненцев из ЯНАО Александр и Илона заключили брак, одевшись в национальные костюмы. Так молодожены продемонстрировали культурное многообразие народов страны, передает корреспондент URA.RU с места событий. «И прежде чем вы сделаете ответственный шаг, позвольте задать вам вопрос, является ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным и искренним? По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется, приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака», — передает слова ведущей церемонию корреспондент агентства. После подписей, брак молодой пары признан зарегистрированным. «У вас сегодня важнейший в жизни день. Хочу искренне поблагодарить вас, что вы решили разделить такое счастливое событие с большим залом», — поздравил молодоженов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сенатор от Ямала Григорий Ледков присоединился к поздравлениям. Гости подарили виновникам торжества ценные подарки. Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Артюхов на презентации ямальского стенда 23 ноября объявил следующий год на Ямале «Годом детства».

На выставке «Россия» 23 ноября молодая пара ненцев из ЯНАО Александр и Илона заключили брак, одевшись в национальные костюмы. Так молодожены продемонстрировали культурное многообразие народов страны, передает корреспондент URA.RU с места событий. «И прежде чем вы сделаете ответственный шаг, позвольте задать вам вопрос, является ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным и искренним? По вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется, приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака», — передает слова ведущей церемонию корреспондент агентства. После подписей, брак молодой пары признан зарегистрированным. «У вас сегодня важнейший в жизни день. Хочу искренне поблагодарить вас, что вы решили разделить такое счастливое событие с большим залом», — поздравил молодоженов губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Сенатор от Ямала Григорий Ледков присоединился к поздравлениям. Гости подарили виновникам торжества ценные подарки. Выставка-форум проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Артюхов на презентации ямальского стенда 23 ноября объявил следующий год на Ямале «Годом детства».