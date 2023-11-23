Командующий ВСУ сообщил о третьей волне штурма России в районе Авдеевки

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, армия, военные, украина, проверка, мариуполь, контроль, блок пост, солдат, народная милиция, комендатура, вс рф
Александр Тарнавский заявил, что российская авиация совершила 11 ударов на таврическом направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия начала третью волну штурма на авдеевском направлении. Об этом сообщил украинский командующий Александр Тарнавский.

«ВС РФ начали третью волну активных действий в рамках наступления на авдеевском направлении», — заявил Тарнавский в своем telegram-канале. Он отметил, что российская армия с помощью авиации нанесла 11 ударов на таврическом направлении.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Военные Южной группировки сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой танк Leopard 2, передает RT.

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Российская армия начала третью волну штурма на авдеевском направлении. Об этом сообщил украинский командующий Александр Тарнавский. «ВС РФ начали третью волну активных действий в рамках наступления на авдеевском направлении», — заявил Тарнавский в своем telegram-канале. Он отметил, что российская армия с помощью авиации нанесла 11 ударов на таврическом направлении. Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что ВСУ массово сдаются в плен под Авдеевкой. Военные Южной группировки сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый под Авдеевкой танк Leopard 2, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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