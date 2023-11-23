Блогера-иноагента Михаила Светова объявили в розыск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция Михаила Светова, одного из основателей Либертарианской партии. Тюмень, светов михаил
Михаила Светова объявили в розыск Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Российского блогера Михаила Светова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно по данным сайта МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана.

Ранее сообщалось, что в отношении Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Он исполнил песню про организатора украинского националистического движения, которое запрещено в РФ, Степана Бандеру, для подписчиков своего канала.

Михаила Светова объявили в розыск
Михаила Светова объявили в розыск

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российского блогера Михаила Светова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно по данным сайта МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана. Ранее сообщалось, что в отношении Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Он исполнил песню про организатора украинского националистического движения, которое запрещено в РФ, Степана Бандеру, для подписчиков своего канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...