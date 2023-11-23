Происшествия Криминал Блогера-иноагента Михаила Светова объявили в розыск. Скрин 23 ноября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 + Михаила Светова объявили в розыск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Российского блогера Михаила Светова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно по данным сайта МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте . Причина розыска не указана. Ранее сообщалось, что в отношении Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Он исполнил песню про организатора украинского националистического движения, которое запрещено в РФ, Степана Бандеру, для подписчиков своего канала. Михаила Светова объявили в розыск скрин: сайт МВД РФ Российского блогера Михаила Светова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно по данным сайта МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте. Причина розыска не указана. Ранее сообщалось, что в отношении Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Он исполнил песню про организатора украинского националистического движения, которое запрещено в РФ, Степана Бандеру, для подписчиков своего канала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям