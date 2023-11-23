Михаила Светова объявили в розыск
новость из сюжетаИноагенты РФ
Российского блогера Михаила Светова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно по данным сайта МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — говорится
Ранее сообщалось, что в отношении Светова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Он исполнил песню про организатора украинского националистического движения, которое запрещено в РФ, Степана Бандеру, для подписчиков своего канала.
Михаила Светова объявили в розыск
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