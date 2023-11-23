Губернатор Комарова: Югорский семейный капитал поднял демографию ХМАО. Фото

23 ноября 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Югорский семейный капитал положительно повлиял на демографию, считает Наталья Комарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Югорский семейный капитал наряду с материнским капиталом оказал влияние на повышение демографии в регионе. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова. «Когда мы в своем регионе вели дополнительно семейный Югорский капитал к уже имеющемуся материнскому федеральному, то обратили внимание, что наряду с той статистической данностью демографии, такого рода мотивация принесла свой результат. Другое дело, мы сейчас можем говорить, выработан ли эффект этой меры или нет, и как ее дальше можно трансформировать. Однако эта [Югорский семейный капитал] мера сыграла свою положительную роль. Например, мы по подсчетам отмечаем, что каждая девятая семья в регионе — многодетная. На такой показатель повлияли в паре югорский капитал и материнский», — отметила глава ХМАО выставке «Россия», проходящая на ВДНХ. В Югре есть региональная выплата для многодетных семей — Югорский семейный капитал. Эти выплаты от окружного правительства можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь. Однако еще в этом году правительство ХМАО одобрило использование регионального капитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию. Фото: журналист URA.RU

Югорский семейный капитал наряду с материнским капиталом оказал влияние на повышение демографии в регионе. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова. «Когда мы в своем регионе вели дополнительно семейный Югорский капитал к уже имеющемуся материнскому федеральному, то обратили внимание, что наряду с той статистической данностью демографии, такого рода мотивация принесла свой результат. Другое дело, мы сейчас можем говорить, выработан ли эффект этой меры или нет, и как ее дальше можно трансформировать. Однако эта [Югорский семейный капитал] мера сыграла свою положительную роль. Например, мы по подсчетам отмечаем, что каждая девятая семья в регионе — многодетная. На такой показатель повлияли в паре югорский капитал и материнский», — отметила глава ХМАО выставке «Россия», проходящая на ВДНХ. В Югре есть региональная выплата для многодетных семей — Югорский семейный капитал. Эти выплаты от окружного правительства можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь. Однако еще в этом году правительство ХМАО одобрило использование регионального капитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.