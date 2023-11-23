Губернатор Комарова: Югорский семейный капитал поднял демографию ХМАО. Фото

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Выставка Россия на ВДНХ. Москва
Югорский семейный капитал положительно повлиял на демографию, считает Наталья Комарова Фото:

Югорский семейный капитал наряду с материнским капиталом оказал влияние на повышение демографии в регионе. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова.

«Когда мы в своем регионе вели дополнительно семейный Югорский капитал к уже имеющемуся материнскому федеральному, то обратили внимание, что наряду с той статистической данностью демографии, такого рода мотивация принесла свой результат. Другое дело, мы сейчас можем говорить, выработан ли эффект этой меры или нет, и как ее дальше можно трансформировать. Однако эта [Югорский семейный капитал] мера сыграла свою положительную роль. Например, мы по подсчетам отмечаем, что каждая девятая семья в регионе — многодетная. На такой показатель повлияли в паре югорский капитал и материнский», — отметила глава ХМАО выставке «Россия», проходящая на ВДНХ.

В Югре есть региональная выплата для многодетных семей — Югорский семейный капитал. Эти выплаты от окружного правительства можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь. Однако еще в этом году правительство ХМАО одобрило использование регионального капитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

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Югорский семейный капитал наряду с материнским капиталом оказал влияние на повышение демографии в регионе. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова. «Когда мы в своем регионе вели дополнительно семейный Югорский капитал к уже имеющемуся материнскому федеральному, то обратили внимание, что наряду с той статистической данностью демографии, такого рода мотивация принесла свой результат. Другое дело, мы сейчас можем говорить, выработан ли эффект этой меры или нет, и как ее дальше можно трансформировать. Однако эта [Югорский семейный капитал] мера сыграла свою положительную роль. Например, мы по подсчетам отмечаем, что каждая девятая семья в регионе — многодетная. На такой показатель повлияли в паре югорский капитал и материнский», — отметила глава ХМАО выставке «Россия», проходящая на ВДНХ. В Югре есть региональная выплата для многодетных семей — Югорский семейный капитал. Эти выплаты от окружного правительства можно потратить на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы и медицинскую помощь. Однако еще в этом году правительство ХМАО одобрило использование регионального капитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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