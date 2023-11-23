Израиль заявил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС на юге сектора Газа

24 ноября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Помимо Амара Абу Джалала от удара погиб один оперативник военно-морских сил ХАМАС Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные Израиля уничтожили командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Операцией руководили разведка ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет», заявили представители Армии обороны Израиля. «Истребители ЦАХАЛ под руководством разведки ЦАХАЛ убили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами Хамаса в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении израильских военных, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что от удара погиб еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС. Сын ливанского политика Мухаммеда Раада — главы парламентской организации «Верность сопротивления», в которую входят депутаты от «Хезболлы», — погиб от удара ВВС израильской армии. RT уточнял, что атака пришлась по поселку Бейт-Яхун на юге Ливана, ракеты попали в один из домов.

Военные Израиля уничтожили командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Операцией руководили разведка ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет», заявили представители Армии обороны Израиля. «Истребители ЦАХАЛ под руководством разведки ЦАХАЛ убили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами Хамаса в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении израильских военных, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что от удара погиб еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС. Сын ливанского политика Мухаммеда Раада — главы парламентской организации «Верность сопротивления», в которую входят депутаты от «Хезболлы», — погиб от удара ВВС израильской армии. RT уточнял, что атака пришлась по поселку Бейт-Яхун на юге Ливана, ракеты попали в один из домов.