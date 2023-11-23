Президент РФ удостоил почетного звания сотрудника «Мостострой-11»

24 ноября 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вручил медаль начальнику отдела «Мостострой-11» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику АО «Мостострой-11», а также вручил медаль работнику компании. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента России. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Назарько — заместителю главного инженера АО „Мостострой-11“ Тюменской области. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила Елена Витманас — начальник отдела АО «Мостострой-11». Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. АО «Мостострой-11» считается ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Поэтому президент РФ в прошлом году уже награждал двух сотрудников «Мостострой-11». Тогда медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил Валерий Витманас — главный инженер компании. А также почетное звание «Заслуженный строитель РФ» было присвоено руководителю проекта организации Евгению Топехину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику АО «Мостострой-11», а также вручил медаль работнику компании. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента России. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Назарько — заместителю главного инженера АО „Мостострой-11“ Тюменской области. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила Елена Витманас — начальник отдела АО «Мостострой-11». Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. АО «Мостострой-11» считается ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Поэтому президент РФ в прошлом году уже награждал двух сотрудников «Мостострой-11». Тогда медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил Валерий Витманас — главный инженер компании. А также почетное звание «Заслуженный строитель РФ» было присвоено руководителю проекта организации Евгению Топехину.