Президент РФ удостоил почетного звания сотрудника «Мостострой-11»

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику АО «Мостострой-11», а также вручил медаль работнику компании. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Указ президента России. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Назарько — заместителю главного инженера АО „Мостострой-11“ Тюменской области. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила Елена Витманас — начальник отдела АО «Мостострой-11». Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
АО «Мостострой-11» считается ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Поэтому президент РФ в прошлом году уже награждал двух сотрудников «Мостострой-11». Тогда медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил Валерий Витманас — главный инженер компании. А также почетное звание «Заслуженный строитель РФ» было присвоено руководителю проекта организации Евгению Топехину.
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