23 ноября 2023

Президент РФ удостоил почетного звания сотрудника «Мостострой-11»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин вручил медаль начальнику отдела «Мостострой-11» Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику АО «Мостострой-11», а также вручил медаль работнику компании. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Указ президента России. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Назарько — заместителю главного инженера АО „Мостострой-11“ Тюменской области. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила Елена Витманас — начальник отдела АО «Мостострой-11». Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

АО «Мостострой-11» считается ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Поэтому президент РФ в прошлом году уже награждал двух сотрудников «Мостострой-11». Тогда медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил Валерий Витманас — главный инженер компании. А также почетное звание «Заслуженный строитель РФ» было присвоено руководителю проекта организации Евгению Топехину.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднику АО «Мостострой-11», а также вручил медаль работнику компании. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Указ президента России. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Назарько — заместителю главного инженера АО „Мостострой-11“ Тюменской области. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила Елена Витманас — начальник отдела АО «Мостострой-11». Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. АО «Мостострой-11» считается ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов в регионе и за его пределами. Поэтому президент РФ в прошлом году уже награждал двух сотрудников «Мостострой-11». Тогда медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил Валерий Витманас — главный инженер компании. А также почетное звание «Заслуженный строитель РФ» было присвоено руководителю проекта организации Евгению Топехину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...