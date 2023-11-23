Bloomberg: украинцы готовы жертвовать территориями ради мира с РФ

Часть украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Такие выводы сделали американские журналисты, проанализировав опросы среди населения Украины.
«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что за год для Украины ситуация на фронте практически не изменилась, и даже поддержка стран Запада ей не помогает.
Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет обсуждать с Россией завершение конфликта. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне. При этом более половины населения страны не поддержали такого решения со стороны своего лидера.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.