Bloomberg: украинцы готовы жертвовать территориями ради мира с РФ

24 ноября 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Часть населения Украины готова пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта с РФ, уточнил Bloomberg Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Такие выводы сделали американские журналисты, проанализировав опросы среди населения Украины. «Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что за год для Украины ситуация на фронте практически не изменилась, и даже поддержка стран Запада ей не помогает. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет обсуждать с Россией завершение конфликта. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне. При этом более половины населения страны не поддержали такого решения со стороны своего лидера.

Часть украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Такие выводы сделали американские журналисты, проанализировав опросы среди населения Украины. «Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что за год для Украины ситуация на фронте практически не изменилась, и даже поддержка стран Запада ей не помогает. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет обсуждать с Россией завершение конфликта. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне. При этом более половины населения страны не поддержали такого решения со стороны своего лидера.