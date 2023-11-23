23 ноября 2023

Bloomberg: украинцы готовы жертвовать территориями ради мира с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь сегодня,строительство и восстановление., строители, россия, украина, мариуполь, рабочие, стройка, восстановление, сво, Освобождённые территории, снос домов
Часть населения Украины готова пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта с РФ, уточнил Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Часть украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Такие выводы сделали американские журналисты, проанализировав опросы среди населения Украины.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что за год для Украины ситуация на фронте практически не изменилась, и даже поддержка стран Запада ей не помогает.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет обсуждать с Россией завершение конфликта. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне. При этом более половины населения страны не поддержали такого решения со стороны своего лидера.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Такие выводы сделали американские журналисты, проанализировав опросы среди населения Украины. «Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что за год для Украины ситуация на фронте практически не изменилась, и даже поддержка стран Запада ей не помогает. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет обсуждать с Россией завершение конфликта. Он даже запретил переговоры на законодательном уровне. При этом более половины населения страны не поддержали такого решения со стороны своего лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...