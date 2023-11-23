23 ноября 2023

В МО РФ заявили о массовой атаке беспилотников на Крым

МО РФ: Украина атаковала Крым при помощи 13 БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Средства ПВО поразили 13 беспилотников над Крымом и три над Волгоградской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Крым и Волгоградскую область при помощи беспилотников. Попытка теракта с использованием 16 беспилотников была успешно пресечена, уточнили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что это была атака со стороны киевского режима.

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Вооруженные силы Украины атаковали Крым и Волгоградскую область при помощи беспилотников. Попытка теракта с использованием 16 беспилотников была успешно пресечена, уточнили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что это была атака со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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