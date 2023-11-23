В МО РФ заявили о массовой атаке беспилотников на Крым

МО РФ: Украина атаковала Крым при помощи 13 БПЛА

24 ноября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Средства ПВО поразили 13 беспилотников над Крымом и три над Волгоградской областью Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины атаковали Крым и Волгоградскую область при помощи беспилотников. Попытка теракта с использованием 16 беспилотников была успешно пресечена, уточнили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что это была атака со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Украины атаковали Крым и Волгоградскую область при помощи беспилотников. Попытка теракта с использованием 16 беспилотников была успешно пресечена, уточнили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что это была атака со стороны киевского режима.