В МО РФ заявили о массовой атаке беспилотников на Крым

Средства ПВО поразили 13 беспилотников над Крымом и три над Волгоградской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины атаковали Крым и Волгоградскую область при помощи беспилотников. Попытка теракта с использованием 16 беспилотников была успешно пресечена, уточнили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области», —
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