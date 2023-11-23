23 ноября 2023

Челябинцам озвучили цены на новые спектакли. Инфографика

В Челябинске стоимость новогодних спектаклей начинается от 220 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция балета Дон Кихот в Челябинском театре оперы и балета. Челябинск, артист, искусство, театр, балерина, пачка, балет, юбка, дон кихот
Стоимость билетов на спектакли в Челябинске составит от 220 рублей до пяти тысяч Фото:

В Челябинске стоимость билетов на новогодние представления в декабре 2023-го и январе 2024 года начинается от 220 рублей. В среднем цены на билеты повысились на 50 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Цены в декабре 2023-го — январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросли незначительно — в среднем на 50 рублей. При этом минимальная стоимость представлений начинается от 220 рублей», — уточнили в КСП.

Минимальную цену установил театр «Скарабей». Там стоимость билетов на новогодние представления составит от 220 до 300 рублей. В театре драмы Орлова билеты стоят от 300 рублей до полутора тысяч. В театре имени Глинки минимальный порог тот же, но цены доходят до пяти тысяч рублей.

Кукольный театр Вольховского предлагает зрителям представления стоимостью от 350 до тысячи рублей. В Молодежном и Новом художественном театрах цена билета начинается от 450 рублей и заканчивается 600 и 700 рублями. Новогодние спектакли в театре «Манекен» обойдутся в 400 рублей, а в камерном театре — в 500.

Фото:

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В Челябинске стоимость билетов на новогодние представления в декабре 2023-го и январе 2024 года начинается от 220 рублей. В среднем цены на билеты повысились на 50 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Цены в декабре 2023-го — январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросли незначительно — в среднем на 50 рублей. При этом минимальная стоимость представлений начинается от 220 рублей», — уточнили в КСП. Минимальную цену установил театр «Скарабей». Там стоимость билетов на новогодние представления составит от 220 до 300 рублей. В театре драмы Орлова билеты стоят от 300 рублей до полутора тысяч. В театре имени Глинки минимальный порог тот же, но цены доходят до пяти тысяч рублей. Кукольный театр Вольховского предлагает зрителям представления стоимостью от 350 до тысячи рублей. В Молодежном и Новом художественном театрах цена билета начинается от 450 рублей и заканчивается 600 и 700 рублями. Новогодние спектакли в театре «Манекен» обойдутся в 400 рублей, а в камерном театре — в 500.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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