Челябинцам озвучили цены на новые спектакли. Инфографика

В Челябинске стоимость новогодних спектаклей начинается от 220 рублей

24 ноября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов на спектакли в Челябинске составит от 220 рублей до пяти тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске стоимость билетов на новогодние представления в декабре 2023-го и январе 2024 года начинается от 220 рублей. В среднем цены на билеты повысились на 50 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Цены в декабре 2023-го — январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросли незначительно — в среднем на 50 рублей. При этом минимальная стоимость представлений начинается от 220 рублей», — уточнили в КСП. Минимальную цену установил театр «Скарабей». Там стоимость билетов на новогодние представления составит от 220 до 300 рублей. В театре драмы Орлова билеты стоят от 300 рублей до полутора тысяч. В театре имени Глинки минимальный порог тот же, но цены доходят до пяти тысяч рублей. Кукольный театр Вольховского предлагает зрителям представления стоимостью от 350 до тысячи рублей. В Молодежном и Новом художественном театрах цена билета начинается от 450 рублей и заканчивается 600 и 700 рублями. Новогодние спектакли в театре «Манекен» обойдутся в 400 рублей, а в камерном театре — в 500. Фото: пресс-служба КСП Челябинской области

В Челябинске стоимость билетов на новогодние представления в декабре 2023-го и январе 2024 года начинается от 220 рублей. В среднем цены на билеты повысились на 50 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Цены в декабре 2023-го — январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросли незначительно — в среднем на 50 рублей. При этом минимальная стоимость представлений начинается от 220 рублей», — уточнили в КСП. Минимальную цену установил театр «Скарабей». Там стоимость билетов на новогодние представления составит от 220 до 300 рублей. В театре драмы Орлова билеты стоят от 300 рублей до полутора тысяч. В театре имени Глинки минимальный порог тот же, но цены доходят до пяти тысяч рублей. Кукольный театр Вольховского предлагает зрителям представления стоимостью от 350 до тысячи рублей. В Молодежном и Новом художественном театрах цена билета начинается от 450 рублей и заканчивается 600 и 700 рублями. Новогодние спектакли в театре «Манекен» обойдутся в 400 рублей, а в камерном театре — в 500.