В челябинском селе Париж пройдут съемки фильма звезды «Уральских пельменей»

В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) пройдут съемки фильма «Уралочка». Продюсером кинокартины является звезда программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Сейчас идет подготовка площадки, сообщили 24 ноября в пресс-службе администрации района.
«В селе Париж идет подготовка к съемкам фильма с рабочим названием „Уралочка“. 23 ноября проходил кастинг массовки. На площадке уже установлены старые светильники, появился старенький автомобиль. Съемочная группа готовит реквизит», — уточнили в пресс-службе.
В администрации также добавили, что в прокат романтическая комедия может выйти в ноябре 2024 года. Продюсером и актрисой первого плана станет Михалкова — звезда юмористической программы «Уральские пельмени» и продюсер-стажер фильма «Дух Байкала».
URA.RU связалось с пресс-службой министерства культуры Челябинской области. Там официально подтвердить информацию не смогли.
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