23 ноября 2023

В Челябинской области произошло сразу два ДТП с участием автобусов с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В Челябинской области утром 24 ноября произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейском. В результате пострадали один пешеход и водитель легковушки, сообщили в ГИБДД по региону.

«В Еманжелинском районе в шесть часов утра 24 ноября автобус ПАЗ наехал на пешехода, которые шел попутно по краю проезжей части. Мужчина госпитализирован в медучреждение. С разницей в 2,5 часа на территории Копейска автомобиль BMW X1, водитель которого не справилась с управлением, столкнулся с автобусом ПАЗ. Оба автомобиля съехали в кювет. В результате женщина получила травмы», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествий. В обоих автобусах находилось 16 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно острожными на дороге.

В автобусе, который попал в ДТП ранним утром, находились шесть пассажиров, никто не пострадал
В автобусе, который попал в ДТП ранним утром, находились шесть пассажиров, никто не пострадал
Фото:
Автобус сбил пешехода, который шел попутно по краю дороги
Автобус сбил пешехода, который шел попутно по краю дороги
Фото:
В Копейске автобус и легковушка после столкновения улетели в кювет
В Копейске автобус и легковушка после столкновения улетели в кювет
Фото:

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В Челябинской области утром 24 ноября произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейском. В результате пострадали один пешеход и водитель легковушки, сообщили в ГИБДД по региону. «В Еманжелинском районе в шесть часов утра 24 ноября автобус ПАЗ наехал на пешехода, которые шел попутно по краю проезжей части. Мужчина госпитализирован в медучреждение. С разницей в 2,5 часа на территории Копейска автомобиль BMW X1, водитель которого не справилась с управлением, столкнулся с автобусом ПАЗ. Оба автомобиля съехали в кювет. В результате женщина получила травмы», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествий. В обоих автобусах находилось 16 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно острожными на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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