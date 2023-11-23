В Челябинской области произошло сразу два ДТП с участием автобусов с пассажирами. Фото

24 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области утром 24 ноября произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейском. В результате пострадали один пешеход и водитель легковушки, сообщили в ГИБДД по региону. «В Еманжелинском районе в шесть часов утра 24 ноября автобус ПАЗ наехал на пешехода, которые шел попутно по краю проезжей части. Мужчина госпитализирован в медучреждение. С разницей в 2,5 часа на территории Копейска автомобиль BMW X1, водитель которого не справилась с управлением, столкнулся с автобусом ПАЗ. Оба автомобиля съехали в кювет. В результате женщина получила травмы», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествий. В обоих автобусах находилось 16 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно острожными на дороге. В автобусе, который попал в ДТП ранним утром, находились шесть пассажиров, никто не пострадал Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области Автобус сбил пешехода, который шел попутно по краю дороги Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области В Копейске автобус и легковушка после столкновения улетели в кювет Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области утром 24 ноября произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейском. В результате пострадали один пешеход и водитель легковушки, сообщили в ГИБДД по региону. «В Еманжелинском районе в шесть часов утра 24 ноября автобус ПАЗ наехал на пешехода, которые шел попутно по краю проезжей части. Мужчина госпитализирован в медучреждение. С разницей в 2,5 часа на территории Копейска автомобиль BMW X1, водитель которого не справилась с управлением, столкнулся с автобусом ПАЗ. Оба автомобиля съехали в кювет. В результате женщина получила травмы», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествий. В обоих автобусах находилось 16 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно острожными на дороге.