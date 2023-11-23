В Свердловской области двухлетнюю девочку нашли в сугробе в одном подгузнике

В Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Инцидент произошел 23 ноября. Медики Территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске, отправили ребенка в горбольницу.
«Ребенка нашел отец, когда вернулся домой. За девочкой следила старшая сестра, которая учится в седьмом классе. Малышка вышла из дома и упала в сугроб», — сообщил URA.RU один из местных жителей.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное ГУ МВД. «Девочку с переохлаждением поместили в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска. Состояние ее тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», — отметил полковник Валерий Горелых.
В свердловском минздраве URA.RU подтвердили информацию об инциденте. «Девочка находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.
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