23 ноября 2023

В Свердловской области двухлетнюю девочку нашли в сугробе в одном подгузнике

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, водитель скорой помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Двухлетнюю девочку доставили в больницу Краснотурьинска Фото:

В Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Инцидент произошел 23 ноября. Медики Территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске, отправили ребенка в горбольницу.

«Ребенка нашел отец, когда вернулся домой. За девочкой следила старшая сестра, которая учится в седьмом классе. Малышка вышла из дома и упала в сугроб», — сообщил URA.RU один из местных жителей.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное ГУ МВД. «Девочку с переохлаждением поместили в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска. Состояние ее тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», — отметил полковник Валерий Горелых.

В свердловском минздраве URA.RU подтвердили информацию об инциденте. «Девочка находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

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В Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка получила сильное обморожение. Ребенок несколько часов провел в сугробе в одном памперсе и в распашонке. Инцидент произошел 23 ноября. Медики Территориального центра медицины катастроф, базирующиеся в Краснотурьинске, отправили ребенка в горбольницу. «Ребенка нашел отец, когда вернулся домой. За девочкой следила старшая сестра, которая учится в седьмом классе. Малышка вышла из дома и упала в сугроб», — сообщил URA.RU один из местных жителей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное ГУ МВД. «Девочку с переохлаждением поместили в реанимационное отделение клиники Краснотурьинска. Состояние ее тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», — отметил полковник Валерий Горелых. В свердловском минздраве URA.RU подтвердили информацию об инциденте. «Девочка находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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