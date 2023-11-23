23 ноября 2023

Путин наградил бойца СВО из Златоуста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
В ходе СВО златоустовец Данила Селищев проявил мужество и отвагу Фото:

Бойца спецоперации из Златоуста (Челябинская область) Данилу Селищева президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». Как рассказал глава округа Максим Пекарский, военнослужащий участвовал в СВО с февраля 2022 года.

«Выпускник индустриального колледжа им. Аносова Данила Селищев указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью „За отвагу“. Это один из тех ребят, о ком хочется рассказать», — отметил Пекарский на своей странице в соцсетях.

Мэр уточнил, что Селищев проявил мужество во время передислокации воинских подразделений. Противник открыл минометный огонь по колоннам. Боец отреагировал быстро.

Встреча с военнослужащим, в которой участие также принял военком города Андрей Вечернин, состоялась в городской мэрии. Селищеву вручили медаль. Указ о награждении был подписан в июле 2022 года.

Данила Селищев отличился в ходе передислокации войск
Данила Селищев отличился в ходе передислокации войск
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Указ о награде Владимир Путин подписал в июле 2022 года
Указ о награде Владимир Путин подписал в июле 2022 года
Фото:
Встреча с бойцом прошла в администрации округа
Встреча с бойцом прошла в администрации округа
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Бойца спецоперации из Златоуста (Челябинская область) Данилу Селищева президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». Как рассказал глава округа Максим Пекарский, военнослужащий участвовал в СВО с февраля 2022 года. «Выпускник индустриального колледжа им. Аносова Данила Селищев указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью „За отвагу“. Это один из тех ребят, о ком хочется рассказать», — отметил Пекарский на своей странице в соцсетях. Мэр уточнил, что Селищев проявил мужество во время передислокации воинских подразделений. Противник открыл минометный огонь по колоннам. Боец отреагировал быстро. Встреча с военнослужащим, в которой участие также принял военком города Андрей Вечернин, состоялась в городской мэрии. Селищеву вручили медаль. Указ о награждении был подписан в июле 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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