Бойца спецоперации из Златоуста (Челябинская область) Данилу Селищева президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». Как рассказал глава округа Максим Пекарский, военнослужащий участвовал в СВО с февраля 2022 года.
«Выпускник индустриального колледжа им. Аносова Данила Селищев указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью „За отвагу“. Это один из тех ребят, о ком хочется рассказать», — отметил Пекарский на своей странице в соцсетях.
Мэр уточнил, что Селищев проявил мужество во время передислокации воинских подразделений. Противник открыл минометный огонь по колоннам. Боец отреагировал быстро.
Встреча с военнослужащим, в которой участие также принял военком города Андрей Вечернин, состоялась в городской мэрии. Селищеву вручили медаль. Указ о награждении был подписан в июле 2022 года.
Данила Селищев отличился в ходе передислокации войск
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста
Указ о награде Владимир Путин подписал в июле 2022 года
Бойца спецоперации из Златоуста (Челябинская область) Данилу Селищева президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». Как рассказал глава округа Максим Пекарский, военнослужащий участвовал в СВО с февраля 2022 года. «Выпускник индустриального колледжа им. Аносова Данила Селищев указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью „За отвагу“. Это один из тех ребят, о ком хочется рассказать», — отметил Пекарский на своей странице в соцсетях. Мэр уточнил, что Селищев проявил мужество во время передислокации воинских подразделений. Противник открыл минометный огонь по колоннам. Боец отреагировал быстро. Встреча с военнослужащим, в которой участие также принял военком города Андрей Вечернин, состоялась в городской мэрии. Селищеву вручили медаль. Указ о награждении был подписан в июле 2022 года.