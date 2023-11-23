Мэр Верещагинского округа Сергей Кондратьев просит пермское заксобрание проверить депутата от КПРФ Сергея Аликина на предмет соблюдения им депутатской этики. Кондратьев прислал в парламент соответствующий запрос, рассказывает источник в политэлитах региона.
«Он пишет в письме, что Аликин, кстати, бывший сотрудник пермского главка МВД, регулярно оскорбляет его в соцсетях, размещает информацию, порочащую честь и достоинство Кондратьева, представителей администрации и рядовых пользователей, жителей территории. Часто использует „нелитературные“ выражения. И в такой манере он общается с момента избрания», — говорит инсайдер. Кондратьев просит руководство заксобрания рассмотреть вопрос о соблюдении Аликиным норм депутатской этики и принять меры.
Администрация Верещагино весной 2023 года подавала в суд на Аликина. Суд признал, что публикуемая им информация в соцсетях не соответствует действительности и порочит честь и достоинство. Аликин должен был удалить эти посты и комментарии, но до сих пор якобы этого не сделал. В базе судебных приставов Аликин Сергей Петрович, 10.12.1980 рождения значится должником по двум производствам на сумму 26400. Сроки возбуждения исполнительных производств (на основании решений Верещагинского суда, куда и обращалась с иском администрация) соответствуют датам вступления в силу судебных решений.
В пресс-службу заксобрания отправлен запрос, ответ ожидается. Сергей Кондратьев отказался от комментариев, сославшись на занятость. URA.RU направило сообщение Сергею Аликину в соцсети «ВКонтакте», он пока не ответил.
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