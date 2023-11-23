Мэр пермского города просит заксобрание унять буйного депутата-коммуниста. Скрин

Депутата пермского заксобрания Аликина обвинили в оскорблении мэра и жителей

24 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Депутат от КПРФ обзывает жителей и мэра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Верещагинского округа Сергей Кондратьев просит пермское заксобрание проверить депутата от КПРФ Сергея Аликина на предмет соблюдения им депутатской этики. Кондратьев прислал в парламент соответствующий запрос, рассказывает источник в политэлитах региона. «Он пишет в письме, что Аликин, кстати, бывший сотрудник пермского главка МВД, регулярно оскорбляет его в соцсетях, размещает информацию, порочащую честь и достоинство Кондратьева, представителей администрации и рядовых пользователей, жителей территории. Часто использует „нелитературные“ выражения. И в такой манере он общается с момента избрания», — говорит инсайдер. Кондратьев просит руководство заксобрания рассмотреть вопрос о соблюдении Аликиным норм депутатской этики и принять меры. Администрация Верещагино весной 2023 года подавала в суд на Аликина. Суд признал, что публикуемая им информация в соцсетях не соответствует действительности и порочит честь и достоинство. Аликин должен был удалить эти посты и комментарии, но до сих пор якобы этого не сделал. В базе судебных приставов Аликин Сергей Петрович, 10.12.1980 рождения значится должником по двум производствам на сумму 26400. Сроки возбуждения исполнительных производств (на основании решений Верещагинского суда, куда и обращалась с иском администрация) соответствуют датам вступления в силу судебных решений. В пресс-службу заксобрания отправлен запрос, ответ ожидается. Сергей Кондратьев отказался от комментариев, сославшись на занятость. URA.RU направило сообщение Сергею Аликину в соцсети «ВКонтакте», он пока не ответил. Скриншот страницы паблика «Черный и белый список Верещагино» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Верещагинского округа Сергей Кондратьев просит пермское заксобрание проверить депутата от КПРФ Сергея Аликина на предмет соблюдения им депутатской этики. Кондратьев прислал в парламент соответствующий запрос, рассказывает источник в политэлитах региона. «Он пишет в письме, что Аликин, кстати, бывший сотрудник пермского главка МВД, регулярно оскорбляет его в соцсетях, размещает информацию, порочащую честь и достоинство Кондратьева, представителей администрации и рядовых пользователей, жителей территории. Часто использует „нелитературные“ выражения. И в такой манере он общается с момента избрания», — говорит инсайдер. Кондратьев просит руководство заксобрания рассмотреть вопрос о соблюдении Аликиным норм депутатской этики и принять меры. Администрация Верещагино весной 2023 года подавала в суд на Аликина. Суд признал, что публикуемая им информация в соцсетях не соответствует действительности и порочит честь и достоинство. Аликин должен был удалить эти посты и комментарии, но до сих пор якобы этого не сделал. В базе судебных приставов Аликин Сергей Петрович, 10.12.1980 рождения значится должником по двум производствам на сумму 26400. Сроки возбуждения исполнительных производств (на основании решений Верещагинского суда, куда и обращалась с иском администрация) соответствуют датам вступления в силу судебных решений. В пресс-службу заксобрания отправлен запрос, ответ ожидается. Сергей Кондратьев отказался от комментариев, сославшись на занятость. URA.RU направило сообщение Сергею Аликину в соцсети «ВКонтакте», он пока не ответил.