Уровень напряженности на курганском рынке труда достиг максимума

24 ноября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Курганские власти заявили об острой нехватке слесарей и врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на рынке труда возникло напряжение из-за острой нехватки работников на предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана с ссылкой на центр занятости региона. «Ситуация на рынке труда. Количество вакансий — 4 572 единицы. Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на одну вакансию» — 0.1 единиц», — указано в отчете центра занятости Кургана. Ранее корреспонденту URA.RU аналитики одного из популярных сервисов вакансий пояснили, что нормой является показатель в 4.0 единицы. Сообщается, что среди самых востребованных вакансий находится слесари. На них приходится 324 вакансии от общего числа объявлений. Также туда входят врачи — 126 вакансий. В пятерку востребованных специальностей входит и наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования — 87 вакансий. Согласно отчету центра занятости, много вакансий приходится на столяров и наладчиков станков — 83 и 60 соответственно. Ранее URA.RU писало, что Курганская область теряет поваров из-за заводов. Ресторанный и гостиничный бизнесы тяжело переносят конкуренцию с оборонными предприятиями.

В Кургане на рынке труда возникло напряжение из-за острой нехватки работников на предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана с ссылкой на центр занятости региона. «Ситуация на рынке труда. Количество вакансий — 4 572 единицы. Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на одну вакансию» — 0.1 единиц», — указано в отчете центра занятости Кургана. Ранее корреспонденту URA.RU аналитики одного из популярных сервисов вакансий пояснили, что нормой является показатель в 4.0 единицы. Сообщается, что среди самых востребованных вакансий находится слесари. На них приходится 324 вакансии от общего числа объявлений. Также туда входят врачи — 126 вакансий. В пятерку востребованных специальностей входит и наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования — 87 вакансий. Согласно отчету центра занятости, много вакансий приходится на столяров и наладчиков станков — 83 и 60 соответственно. Ранее URA.RU писало, что Курганская область теряет поваров из-за заводов. Ресторанный и гостиничный бизнесы тяжело переносят конкуренцию с оборонными предприятиями.