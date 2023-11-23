23 ноября 2023

Уровень напряженности на курганском рынке труда достиг максимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы, бухгалтерия, бумаги к совещанию
Курганские власти заявили об острой нехватке слесарей и врачей Фото:

В Кургане на рынке труда возникло напряжение из-за острой нехватки работников на предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана с ссылкой на центр занятости региона.

«Ситуация на рынке труда. Количество вакансий — 4 572 единицы. Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на одну вакансию» — 0.1 единиц», — указано в отчете центра занятости Кургана. Ранее корреспонденту URA.RU аналитики одного из популярных сервисов вакансий пояснили, что нормой является показатель в 4.0 единицы.

Сообщается, что среди самых востребованных вакансий находится слесари. На них приходится 324 вакансии от общего числа объявлений. Также туда входят врачи — 126 вакансий. В пятерку востребованных специальностей входит и наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования — 87 вакансий. Согласно отчету центра занятости, много вакансий приходится на столяров и наладчиков станков — 83 и 60 соответственно.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область теряет поваров из-за заводов. Ресторанный и гостиничный бизнесы тяжело переносят конкуренцию с оборонными предприятиями.

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В Кургане на рынке труда возникло напряжение из-за острой нехватки работников на предприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кургана с ссылкой на центр занятости региона. «Ситуация на рынке труда. Количество вакансий — 4 572 единицы. Коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан на одну вакансию» — 0.1 единиц», — указано в отчете центра занятости Кургана. Ранее корреспонденту URA.RU аналитики одного из популярных сервисов вакансий пояснили, что нормой является показатель в 4.0 единицы. Сообщается, что среди самых востребованных вакансий находится слесари. На них приходится 324 вакансии от общего числа объявлений. Также туда входят врачи — 126 вакансий. В пятерку востребованных специальностей входит и наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования — 87 вакансий. Согласно отчету центра занятости, много вакансий приходится на столяров и наладчиков станков — 83 и 60 соответственно. Ранее URA.RU писало, что Курганская область теряет поваров из-за заводов. Ресторанный и гостиничный бизнесы тяжело переносят конкуренцию с оборонными предприятиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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