Курганская область теряет поваров из-за заводов

Курганские рестораны и гостиницы теряют поваров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Курганской области ресторанный и гостиничный бизнесы теряют поваров из-за конкуренции с заводами. Об этом сообщил ресторатор Максим Муравский во время проведения Дня Курганской области на ВДНХ, передает корреспондент URA.RU.

«До специальной военной операции зарплата повара, даже для парня, была хорошая, потому что у сферы общественного питания было хорошее место на рынке тура в Курганской области. Сейчас конкурировать с ВПК и промышленным производством очень тяжело, потому что даже парня-повара идут на заводы», — рассказал на встрече Муравский.

Отмечается, что на значимый отток кадров повлияло и развитие туризма на южных территориях России. Муравский пояснил, что из-за роста числа гостиниц на побережье из Курганской области резко уезжают квалифицированные кадры. Бизнесмен отмечает, что поваров приглашают работать на выгодных условиях: предоставляя бесплатное жилье и высокую зарплату. «Через год-два туда еще кадры уедут, а у нас темпы наоборот сокращаются. Через два года мы получим очень большую кадровую яму», — высказался Муравский.

Между тем, директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев рассказал, что в регионе наблюдается жесткий конкурс на обучение по специальности «Повар». С его слов, образовательные учреждения региона выбирают студентов по данному направлению исходя из результатов ЕГЭ.

Ранее URA.RU писало, что курганской полиции не хватало работников из-за оборонных заводов. Начальник УМВД по региону Дмитрий Свинов заявил, что число вакансий превышало возможности, которые есть у Курганской области.