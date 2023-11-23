Сотрудники ГБР задержали трех подростков
В Перми банда из нескольких подростков проникла в кофейню на ул. Крупской. Молодых людей с тортильями в руках задержали сотрудники ГБР.
«Около половины первого ночи на пуль дежурного поступил сигнал тревоги из кофейни на ул. Крупской. На место выехали двое сотрудников ГБР. В кофейне были обнаружены трое подростков, которые взломали дверь и проникли внутрь. В руках у пермяков были тортильи», — сообщили в пресс-службе охранной компании «Цербер».
Взломщики были задержаны. Сотрудники ГБР передали их в руки полицейских для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.
Трех подростков передали полицейским
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