В Перми малолетняя банда взломала кофейню, чтобы поесть тортилью. Фото

24 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГБР задержали трех подростков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми банда из нескольких подростков проникла в кофейню на ул. Крупской. Молодых людей с тортильями в руках задержали сотрудники ГБР. «Около половины первого ночи на пуль дежурного поступил сигнал тревоги из кофейни на ул. Крупской. На место выехали двое сотрудников ГБР. В кофейне были обнаружены трое подростков, которые взломали дверь и проникли внутрь. В руках у пермяков были тортильи», — сообщили в пресс-службе охранной компании «Цербер». Взломщики были задержаны. Сотрудники ГБР передали их в руки полицейских для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего. Трех подростков передали полицейским Фото: компания «Цербер», https://cerbergroup.ru/news/1584/

В Перми банда из нескольких подростков проникла в кофейню на ул. Крупской. Молодых людей с тортильями в руках задержали сотрудники ГБР. «Около половины первого ночи на пуль дежурного поступил сигнал тревоги из кофейни на ул. Крупской. На место выехали двое сотрудников ГБР. В кофейне были обнаружены трое подростков, которые взломали дверь и проникли внутрь. В руках у пермяков были тортильи», — сообщили в пресс-службе охранной компании «Цербер». Взломщики были задержаны. Сотрудники ГБР передали их в руки полицейских для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.