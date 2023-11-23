23 ноября 2023

В Перми малолетняя банда взломала кофейню, чтобы поесть тортилью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, подростки, пешеходы, молодые люди, парни
Сотрудники ГБР задержали трех подростков Фото:

В Перми банда из нескольких подростков проникла в кофейню на ул. Крупской. Молодых людей с тортильями в руках задержали сотрудники ГБР.

«Около половины первого ночи на пуль дежурного поступил сигнал тревоги из кофейни на ул. Крупской. На место выехали двое сотрудников ГБР. В кофейне были обнаружены трое подростков, которые взломали дверь и проникли внутрь. В руках у пермяков были тортильи», — сообщили в пресс-службе охранной компании «Цербер».

Взломщики были задержаны. Сотрудники ГБР передали их в руки полицейских для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.

Трех подростков передали полицейским
Трех подростков передали полицейским
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми банда из нескольких подростков проникла в кофейню на ул. Крупской. Молодых людей с тортильями в руках задержали сотрудники ГБР. «Около половины первого ночи на пуль дежурного поступил сигнал тревоги из кофейни на ул. Крупской. На место выехали двое сотрудников ГБР. В кофейне были обнаружены трое подростков, которые взломали дверь и проникли внутрь. В руках у пермяков были тортильи», — сообщили в пресс-службе охранной компании «Цербер». Взломщики были задержаны. Сотрудники ГБР передали их в руки полицейских для проведения дальнейшего разбирательства по факту произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...