Жена курганского зека избежала наказания за передачу взятки сотруднику колонии

Жену курганского зека не стали наказывать за передачу взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский суд освободил от уголовной ответственности посредницу передачи денег от осужденного сотруднику колонии. Тюремщик проносил по просьбе зека в колонию телефоны, за это через его жену он получил более 230 тысяч рублей. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Освободить Н. от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщается на сайте курганского горсуда. Женщина раскаялась, активно помогала следствию. Это стало причиной освобождения ее от наказания.

Преступления совершались с февраля по декабрь прошлого года. Осужденный из курганской ИК-2 договорился с младшим инспектором о проносе запрещенных предметов. За это он несколько раз через супругу осужденного получал деньги на подконтрольные банковские карты. Всего тюремщик получил более 236 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего сотрудника курганской колонии будут судить за взяточничество. Инспектор ИК пронес в колонию по договоренности с осужденным несколько десятков телефонов.