23 ноября 2023

Комики с Кавказа приехали «понтоваться» в бассейн на высотке Екатеринбурга. Фото

Комики Омар Алибутаев и Юсуп Омаров сняли шоу «Орел и Орел» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Омар Алибутаев и Юсуп Омаров снимали выпуск летом
Омар Алибутаев и Юсуп Омаров снимали выпуск летом

Комики Омар Алибутаев и Юсуп Омаров летом 2023 года отправились в Екатеринбург на съемки тревел-шоу, чтобы показать самые интересные места для туристов. В ходе своего путешествия ведущие посетили обзорную экскурсию на мотоциклах «Урал», проехались на ретропоезде «Уральский экспресс», искупались в бассейне в БЦ «Высоцкий» и посетили главные достопримечательности города.

«В проекте „Орел и Орел“ ставится амбициозная цель — доказать, что интересно проводить время можно не только в столице. Два друга путешествуют по городам России и соревнуются между собой в поиске самых неординарных мест и активностей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «VK Видео».

Премьерный показ состоится 27 ноября. Юмористы покажут Березовское месторождение золота, устройство шахты, самый высокорасположенный открытый бассейн в России и Европе. А также расскажут об уральской кухне и аутентичном вокзале на станции Шувакиш.

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Комики Омар Алибутаев и Юсуп Омаров летом 2023 года отправились в Екатеринбург на съемки тревел-шоу, чтобы показать самые интересные места для туристов. В ходе своего путешествия ведущие посетили обзорную экскурсию на мотоциклах «Урал», проехались на ретропоезде «Уральский экспресс», искупались в бассейне в БЦ «Высоцкий» и посетили главные достопримечательности города. «В проекте „Орел и Орел“ ставится амбициозная цель — доказать, что интересно проводить время можно не только в столице. Два друга путешествуют по городам России и соревнуются между собой в поиске самых неординарных мест и активностей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «VK Видео». Премьерный показ состоится 27 ноября. Юмористы покажут Березовское месторождение золота, устройство шахты, самый высокорасположенный открытый бассейн в России и Европе. А также расскажут об уральской кухне и аутентичном вокзале на станции Шувакиш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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