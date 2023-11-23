Комики Омар Алибутаев и Юсуп Омаров летом 2023 года отправились в Екатеринбург на съемки тревел-шоу, чтобы показать самые интересные места для туристов. В ходе своего путешествия ведущие посетили обзорную экскурсию на мотоциклах «Урал», проехались на ретропоезде «Уральский экспресс», искупались в бассейне в БЦ «Высоцкий» и посетили главные достопримечательности города.
«В проекте „Орел и Орел“ ставится амбициозная цель — доказать, что интересно проводить время можно не только в столице. Два друга путешествуют по городам России и соревнуются между собой в поиске самых неординарных мест и активностей», — рассказали URA.RU в пресс-службе «VK Видео».
Премьерный показ состоится 27 ноября. Юмористы покажут Березовское месторождение золота, устройство шахты, самый высокорасположенный открытый бассейн в России и Европе. А также расскажут об уральской кухне и аутентичном вокзале на станции Шувакиш.
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