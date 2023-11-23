К утру 24 ноября улицы Екатеринбурга почистили от снега — вероятно, после того, как мэр Алексей Орлов разнес подчиненных. Засвидетельствовал уборку корреспондент URA.RU.
Обильные осадки начали выпадать в Свердловской области с 22 ноября и горожане по традиции стали жаловаться на коммунальщиков, которые якобы не справляются с уборкой, в соцсетях. На снежный коллапс эмоционально реагировал и сам Орлов. Днем 23-го он говорил URA.RU, что за сутки справиться с последствиями такого снегопада невозможно, и подчеркивал, что делается все возможное.
«За день и ночь 23 ноября на уборку города вышли 528 рабочих и 440 единиц техники, в том числе 117 комбинированных дорожных машин, 103 трактора, 125 самосвалов и 26 фронтальных погрузчика. Вместе они избавили уральскую столицу почти от 5,7 тысячи тонн снега и использовали 143 тонны противогололедных материалов и 20 тонн песка», — пояснили в пресс-службе администрации. Днем 24 ноября уборка продолжилась — на улицах работают 212 машин и 425 рабочих.
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