«Мы не в Сочи живем!»: мэр Екатеринбурга эмоционально отреагировал на снежный коллапс

Мэр Орлов возмущается снегом на дорогах Екатеринбурга

Алексей Орлов, по его словам, постоянно на связи с дорожными службами Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов затруднился обозначить, когда власть ликвидирует последствия мощного снегопада, но подчеркнул, что делается все возможное. Претензии по поводу качества уборки его возмущают, обратил внимание корреспондент URA.RU.

«В Сочи живем что ли? Как уберем, так уберем, — сказал Орлов, отвечая на вопрос о сроках. — Города все завалены, циклон идет. За ноябрь у нас выпало 220% месячной нормы. За ноябрь! У нас же не безграничные ресурсы».

— Люди возмущаются [в соцсетях]…

— Естественно, возмущаются. Но мы не в Сочи живем, еще раз повторяю. Снег выпал, это не что-то из ряда вон выходящее. А люди могут возмущаться… На господа Бога что ли, что он нам послал такую погоду? Все [ответственные службы] работают. Я тоже возмущаюсь как человек. Вот иду и спотыкаюсь. Что теперь?

Снег лежит даже под окнами Алексея Орлова Фото: URA.RU

— Кстати, да — говорят, что вы действительно постоянно высказываете замечания [чиновникам].

— Да не замечания… Разношу периодически всех — вчера и сегодня. Но от этого же снег быстрее не уберем. <…> Я призываю трезво и объективно оценивать ситуацию с погодой. В Перми и Тюмени не лучше ситуация, на самом деле. Все дорожные службы работают, но люди с пониманием относятся к тому месту, где они живут — Урал, Сибирь.

— Но [нам] важно понимать, реагирует ли власть на [непогоду].

— Есть реакция, конечно. Мне с ГИБДД шлют отчеты по сопровождению наших звеньев КДМ — чтобы общественный транспорт ходил. Это огромная работа. Она не делается за два часа. Представляешь, снег на всю территорию города! Это колоссальная работа! Все делается.

Главная пешеходная улица Екатеринбурга — Вайнера днем 23 ноября Фото: URA.RU