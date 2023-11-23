23 ноября 2023

В ЯНАО перед судом предстанет убийца, зарезавший мужчину

В Салехарде задержали мужчину, обвиняемого в убийстве человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде преступник понесет наказание за убийство Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пьяный мужчина зарезал местного жителя в ходе потасовки. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В городе Салехарде 20 сентября компания местных жителей в доме по улице Чубынина употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи собрали доказательство его вины. Выяснилось, что он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений против граждан. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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В Салехарде (ЯНАО) пьяный мужчина зарезал местного жителя в ходе потасовки. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В городе Салехарде 20 сентября компания местных жителей в доме по улице Чубынина употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи собрали доказательство его вины. Выяснилось, что он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений против граждан. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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