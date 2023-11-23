В ЯНАО перед судом предстанет убийца, зарезавший мужчину

В Салехарде (ЯНАО) пьяный мужчина зарезал местного жителя в ходе потасовки. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В городе Салехарде 20 сентября компания местных жителей в доме по улице Чубынина употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи собрали доказательство его вины. Выяснилось, что он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений против граждан. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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