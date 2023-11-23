В ЯНАО перед судом предстанет убийца, зарезавший мужчину

В Салехарде задержали мужчину, обвиняемого в убийстве человека

24 ноября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Салехарде преступник понесет наказание за убийство Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) пьяный мужчина зарезал местного жителя в ходе потасовки. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В городе Салехарде 20 сентября компания местных жителей в доме по улице Чубынина употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи собрали доказательство его вины. Выяснилось, что он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений против граждан. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

В Салехарде (ЯНАО) пьяный мужчина зарезал местного жителя в ходе потасовки. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В городе Салехарде 20 сентября компания местных жителей в доме по улице Чубынина употребляла спиртные напитки. Между двумя нетрезвыми гостями произошел конфликт, в ходе которого 42-летний мужчина нанес удар ножом в область груди 44-летнего потерпевшего, а затем скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ран. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи собрали доказательство его вины. Выяснилось, что он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений против граждан. Сейчас обвиняемый находится под стражей.