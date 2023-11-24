Россия продолжит развивать особые отношения с Сербией

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
У России особые отношения с Сербией, заявил Песков Фото:

Россия и дальше будет развивать особые, партнерские отношения с Сербией. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы понимаем в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто — они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои особые отношения, особые партнерские. Мы высоко их ценим и будем дальше их развивать», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград попробует улучшить отношения с НАТО, но сохранит свой военный нейтралитет. Речь в том числе шла и о возможных совместных учениях с альянсом.

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Россия и дальше будет развивать особые, партнерские отношения с Сербией. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы понимаем в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто — они находятся под постоянным давлением. У нас же с Сербией свои особые отношения, особые партнерские. Мы высоко их ценим и будем дальше их развивать», — заявил Дмитрий Песков. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград попробует улучшить отношения с НАТО, но сохранит свой военный нейтралитет. Речь в том числе шла и о возможных совместных учениях с альянсом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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