На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области у границы с Башкирией 24 ноября образовалась километровая пробка. Причиной стали уснувшие на дороге водители фур, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Затор образовался на 1555-1603 км трассы М-5 „Урал“ у границы с Башкирией. Причиной стали уснувшие водители грузового транспорта. Заглушив большегрузы прямо на проезжей части, мужчины ушли спать. Истинную причину перекрытия видно только первым трем участникам пробки, остальные водители стоят в неведении», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
Ограничения с М-5 сняли в 6:00 24 ноября. На кадрах видно, что пробка заканчивается на одном из большегрузов. Путь транспорту ничего не преграждает, в том числе на местности нет неблагоприятной погоды. На участке, где затруднено движение, находится порядка сотни машин.
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