На челябинской М-5 образовалась километровая пробка из-за спящих дальнобойщиков. Видео

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Село Введенское. Курган, фуры, трасса иртыш, грузовые машины, фургоны
Причиной пробки стали уснувшие водители большегрузов Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области у границы с Башкирией 24 ноября образовалась километровая пробка. Причиной стали уснувшие на дороге водители фур, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Затор образовался на 1555-1603 км трассы М-5 „Урал“ у границы с Башкирией. Причиной стали уснувшие водители грузового транспорта. Заглушив большегрузы прямо на проезжей части, мужчины ушли спать. Истинную причину перекрытия видно только первым трем участникам пробки, остальные водители стоят в неведении», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Ограничения с М-5 сняли в 6:00 24 ноября. На кадрах видно, что пробка заканчивается на одном из большегрузов. Путь транспорту ничего не преграждает, в том числе на местности нет неблагоприятной погоды. На участке, где затруднено движение, находится порядка сотни машин.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области у границы с Башкирией 24 ноября образовалась километровая пробка. Причиной стали уснувшие на дороге водители фур, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Затор образовался на 1555-1603 км трассы М-5 „Урал“ у границы с Башкирией. Причиной стали уснувшие водители грузового транспорта. Заглушив большегрузы прямо на проезжей части, мужчины ушли спать. Истинную причину перекрытия видно только первым трем участникам пробки, остальные водители стоят в неведении», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Ограничения с М-5 сняли в 6:00 24 ноября. На кадрах видно, что пробка заканчивается на одном из большегрузов. Путь транспорту ничего не преграждает, в том числе на местности нет неблагоприятной погоды. На участке, где затруднено движение, находится порядка сотни машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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