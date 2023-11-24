Причиной пробки стали уснувшие водители большегрузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области у границы с Башкирией 24 ноября образовалась километровая пробка. Причиной стали уснувшие на дороге водители фур, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Затор образовался на 1555-1603 км трассы М-5 „Урал“ у границы с Башкирией. Причиной стали уснувшие водители грузового транспорта. Заглушив большегрузы прямо на проезжей части, мужчины ушли спать. Истинную причину перекрытия видно только первым трем участникам пробки, остальные водители стоят в неведении», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Ограничения с М-5 сняли в 6:00 24 ноября. На кадрах видно, что пробка заканчивается на одном из большегрузов. Путь транспорту ничего не преграждает, в том числе на местности нет неблагоприятной погоды. На участке, где затруднено движение, находится порядка сотни машин.