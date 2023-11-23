23 ноября 2023

Дорожники продлили ограничения на трассе М-5 со стороны Челябинской области

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Ограничения продлили до шести утра 24 ноябя Фото:

Ограничения на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области от Миасса до границы с Башкирией продлили до шести утра 24 ноября. Проезд по-прежнему запрещен для автобусов, такси и большегрузов, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«С 00:00 часов 24.11.2023 до 06:00 часов 24.11.2023 введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке км 1548+651 — км 1779+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“ Москва-Челябинск», — говорится в сообщении дорожников. Причиной продления является неблагоприятная погода: снег, температура воздуха до -26, порывы ветра до 9м/с, гололед.

Федеральные дороги закрыли для тяжеловесов и автобусов утром 22 ноября. В последствии ограничение продлевали несколько раз. Предыдущее действовало до полуночи 24 ноября. На трассы региона выведен весь парк обслуживающей техники. Сотрудники Госавтоинспекции доставляют водителей до пункта обогрева и питания, дежуря круглосуточно на трассе.

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Ограничения на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области от Миасса до границы с Башкирией продлили до шести утра 24 ноября. Проезд по-прежнему запрещен для автобусов, такси и большегрузов, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «С 00:00 часов 24.11.2023 до 06:00 часов 24.11.2023 введено временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на участке км 1548+651 — км 1779+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“ Москва-Челябинск», — говорится в сообщении дорожников. Причиной продления является неблагоприятная погода: снег, температура воздуха до -26, порывы ветра до 9м/с, гололед. Федеральные дороги закрыли для тяжеловесов и автобусов утром 22 ноября. В последствии ограничение продлевали несколько раз. Предыдущее действовало до полуночи 24 ноября. На трассы региона выведен весь парк обслуживающей техники. Сотрудники Госавтоинспекции доставляют водителей до пункта обогрева и питания, дежуря круглосуточно на трассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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